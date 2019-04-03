النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو المضايقة والاصطدام.. مناوشة بين حافلتي نقل ركاب بجدة

واقعة مكررة هددت سلامة قائدي المركبات المجاورة بالطريق

أظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، مناوشة بين حافلتي نقل طلاب على طريق الحرمين بجدة، حاول قائد إحداهما مضايقة المركبة الأخرى بعرض الطريق، مما تسبب إلى اصطدامهما، مهددين سلامة قائدي المركبات الأخرى، في ثاني حالة مكررة موثقة بالفيديو يشهدها الطريق مؤخراً.

ووثق أحد عابري طريق الحرمين بجدة، ظهر أمس، مناوشة بين حافلتي نقل طلاب على الطريق العام وأمام المارة، واصطدام إحداهما بالأخرى، مما أدى إلى انحرافها ودورانها عكس الاتجاه، مشكلةً خطراً كبيراً على المركبات الأخرى، وسط مطالبات متداولي المقطع بالقبض عليهما، وإصدار عقوبات رادعة وقوية ضدهما، خصوصاً أن الحافلتين لنقل الطلاب، مما يشكل خطراً كبيراً عليهم.

يشار إلى أن الطريق شهد خلال الفترة الماضية العديد من الحالات المشابهة التي وثقها عابرو الطريق؛ منها عندما قام متهور في طريق الحرمين السريع بالاتجاه لمركبة أخرى، محاولا إيقافها، وهو ما شكّل خطورة على العابرين وعلى الراكب بجانبه الذي سقط من المركبة بعد فتح الباب أثناء سيرها في عرض الطريق وأمام المركبات الأخرى، والتي كادت تدهسه، ومنها أيضاً محاولة قائد سيارة اللحاق بشيول قام بصدمه من الخلف على طريق الحرمين في محافظة جدة، وأظهر الفيديو تهور قائد المركبة؛ حيث تجاوز الشيول وسار أمامه في محاولة منه لإيقافه، على الرغم من سرعته الكبيرة.

وحالة ثالثة لمضايقة سيارة لقائد مركبة من نوع ليموزين والتهدئة أمامه وترهيبه، وحين انعطف سائق الليموزين لكوبري فلسطين، قام سائق السيارة الأخرى بالانعطاف عليه وكاد يتسبب بحادث له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو المضايقة والاصطدام.. مناوشة بين حافلتي نقل ركاب بجدة
سبق

أظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، مناوشة بين حافلتي نقل طلاب على طريق الحرمين بجدة، حاول قائد إحداهما مضايقة المركبة الأخرى بعرض الطريق، مما تسبب إلى اصطدامهما، مهددين سلامة قائدي المركبات الأخرى، في ثاني حالة مكررة موثقة بالفيديو يشهدها الطريق مؤخراً.

ووثق أحد عابري طريق الحرمين بجدة، ظهر أمس، مناوشة بين حافلتي نقل طلاب على الطريق العام وأمام المارة، واصطدام إحداهما بالأخرى، مما أدى إلى انحرافها ودورانها عكس الاتجاه، مشكلةً خطراً كبيراً على المركبات الأخرى، وسط مطالبات متداولي المقطع بالقبض عليهما، وإصدار عقوبات رادعة وقوية ضدهما، خصوصاً أن الحافلتين لنقل الطلاب، مما يشكل خطراً كبيراً عليهم.

يشار إلى أن الطريق شهد خلال الفترة الماضية العديد من الحالات المشابهة التي وثقها عابرو الطريق؛ منها عندما قام متهور في طريق الحرمين السريع بالاتجاه لمركبة أخرى، محاولا إيقافها، وهو ما شكّل خطورة على العابرين وعلى الراكب بجانبه الذي سقط من المركبة بعد فتح الباب أثناء سيرها في عرض الطريق وأمام المركبات الأخرى، والتي كادت تدهسه، ومنها أيضاً محاولة قائد سيارة اللحاق بشيول قام بصدمه من الخلف على طريق الحرمين في محافظة جدة، وأظهر الفيديو تهور قائد المركبة؛ حيث تجاوز الشيول وسار أمامه في محاولة منه لإيقافه، على الرغم من سرعته الكبيرة.

وحالة ثالثة لمضايقة سيارة لقائد مركبة من نوع ليموزين والتهدئة أمامه وترهيبه، وحين انعطف سائق الليموزين لكوبري فلسطين، قام سائق السيارة الأخرى بالانعطاف عليه وكاد يتسبب بحادث له.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
02:57 PM

فيديو المضايقة والاصطدام.. مناوشة بين حافلتي نقل ركاب بجدة

واقعة مكررة هددت سلامة قائدي المركبات المجاورة بالطريق

A A A
سعود الدعجاني - جدة
18
10,771

أظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، مناوشة بين حافلتي نقل طلاب على طريق الحرمين بجدة، حاول قائد إحداهما مضايقة المركبة الأخرى بعرض الطريق، مما تسبب إلى اصطدامهما، مهددين سلامة قائدي المركبات الأخرى، في ثاني حالة مكررة موثقة بالفيديو يشهدها الطريق مؤخراً.

ووثق أحد عابري طريق الحرمين بجدة، ظهر أمس، مناوشة بين حافلتي نقل طلاب على الطريق العام وأمام المارة، واصطدام إحداهما بالأخرى، مما أدى إلى انحرافها ودورانها عكس الاتجاه، مشكلةً خطراً كبيراً على المركبات الأخرى، وسط مطالبات متداولي المقطع بالقبض عليهما، وإصدار عقوبات رادعة وقوية ضدهما، خصوصاً أن الحافلتين لنقل الطلاب، مما يشكل خطراً كبيراً عليهم.

يشار إلى أن الطريق شهد خلال الفترة الماضية العديد من الحالات المشابهة التي وثقها عابرو الطريق؛ منها عندما قام متهور في طريق الحرمين السريع بالاتجاه لمركبة أخرى، محاولا إيقافها، وهو ما شكّل خطورة على العابرين وعلى الراكب بجانبه الذي سقط من المركبة بعد فتح الباب أثناء سيرها في عرض الطريق وأمام المركبات الأخرى، والتي كادت تدهسه، ومنها أيضاً محاولة قائد سيارة اللحاق بشيول قام بصدمه من الخلف على طريق الحرمين في محافظة جدة، وأظهر الفيديو تهور قائد المركبة؛ حيث تجاوز الشيول وسار أمامه في محاولة منه لإيقافه، على الرغم من سرعته الكبيرة.

وحالة ثالثة لمضايقة سيارة لقائد مركبة من نوع ليموزين والتهدئة أمامه وترهيبه، وحين انعطف سائق الليموزين لكوبري فلسطين، قام سائق السيارة الأخرى بالانعطاف عليه وكاد يتسبب بحادث له.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,113
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,384
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,004

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة