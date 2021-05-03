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"دوريات أمن العمرة": لم نسجِّل أي بلاغ حول سرقة أو تضرُّر مركبات المعتمرين

قالت: خطتنا تركزت على 3 محاور

أكد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون دوريات الأمن، العميد علي بن محمد القحطاني، أن دوريات الأمن تؤدي مهامها على أكمل وجه من حيث بث الأمن، وضبط المخالفات العامة، ومتابعة ما تضمنته لائحة مخالفات الإجراءات الاحترازية، والتأكد من تطبيق ونظامية تصاريح العمرة والصلاة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة بمركز العمليات الموحد 911.

وأضاف العميد القحطاني: "محاور خطة دوريات الأمن ترتكز على محاور المنطقة المركزية، وتوزيع الدوريات الأمنية حول الساحات المركزية، والطرق المؤدية للحرم، من سرية ورسمية ودراجات نارية وراجلة، مع استحداث نقاط جديدة حول المنطقة المركزية لضبط مَن لا يحمل تصاريح".

وأردف: "ويتمركز المحور الثاني حول مواقف سيارات المعتمرين ومراقبتها عن طريق دوريات الأمن السرية والرسمية، والحفاظ على مركبات المعتمرين والمصلين، وتقديم المساعدة وإرشاد التائهين. ولم يُسجَّل -ولله الحمد- أي بلاغ حول تعرُّض المركبات لأي أضرار أو سرقات".

وتابع: "يقوم المحور الثالث على مواقع سكن المعتمرين والزوار، وتمركُز دوريات الأمن حولها لسرعة تلقي ومباشرة أي بلاغ في حينه، مع منع الظواهر السلبية في الطرق من الباعة الجائلين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دوريات أمن العمرة": لم نسجِّل أي بلاغ حول سرقة أو تضرُّر مركبات المعتمرين
سبق

أكد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون دوريات الأمن، العميد علي بن محمد القحطاني، أن دوريات الأمن تؤدي مهامها على أكمل وجه من حيث بث الأمن، وضبط المخالفات العامة، ومتابعة ما تضمنته لائحة مخالفات الإجراءات الاحترازية، والتأكد من تطبيق ونظامية تصاريح العمرة والصلاة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة بمركز العمليات الموحد 911.

وأضاف العميد القحطاني: "محاور خطة دوريات الأمن ترتكز على محاور المنطقة المركزية، وتوزيع الدوريات الأمنية حول الساحات المركزية، والطرق المؤدية للحرم، من سرية ورسمية ودراجات نارية وراجلة، مع استحداث نقاط جديدة حول المنطقة المركزية لضبط مَن لا يحمل تصاريح".

وأردف: "ويتمركز المحور الثاني حول مواقف سيارات المعتمرين ومراقبتها عن طريق دوريات الأمن السرية والرسمية، والحفاظ على مركبات المعتمرين والمصلين، وتقديم المساعدة وإرشاد التائهين. ولم يُسجَّل -ولله الحمد- أي بلاغ حول تعرُّض المركبات لأي أضرار أو سرقات".

وتابع: "يقوم المحور الثالث على مواقع سكن المعتمرين والزوار، وتمركُز دوريات الأمن حولها لسرعة تلقي ومباشرة أي بلاغ في حينه، مع منع الظواهر السلبية في الطرق من الباعة الجائلين".

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
01:27 AM

"دوريات أمن العمرة": لم نسجِّل أي بلاغ حول سرقة أو تضرُّر مركبات المعتمرين

قالت: خطتنا تركزت على 3 محاور

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أكد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون دوريات الأمن، العميد علي بن محمد القحطاني، أن دوريات الأمن تؤدي مهامها على أكمل وجه من حيث بث الأمن، وضبط المخالفات العامة، ومتابعة ما تضمنته لائحة مخالفات الإجراءات الاحترازية، والتأكد من تطبيق ونظامية تصاريح العمرة والصلاة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة بمركز العمليات الموحد 911.

وأضاف العميد القحطاني: "محاور خطة دوريات الأمن ترتكز على محاور المنطقة المركزية، وتوزيع الدوريات الأمنية حول الساحات المركزية، والطرق المؤدية للحرم، من سرية ورسمية ودراجات نارية وراجلة، مع استحداث نقاط جديدة حول المنطقة المركزية لضبط مَن لا يحمل تصاريح".

وأردف: "ويتمركز المحور الثاني حول مواقف سيارات المعتمرين ومراقبتها عن طريق دوريات الأمن السرية والرسمية، والحفاظ على مركبات المعتمرين والمصلين، وتقديم المساعدة وإرشاد التائهين. ولم يُسجَّل -ولله الحمد- أي بلاغ حول تعرُّض المركبات لأي أضرار أو سرقات".

وتابع: "يقوم المحور الثالث على مواقع سكن المعتمرين والزوار، وتمركُز دوريات الأمن حولها لسرعة تلقي ومباشرة أي بلاغ في حينه، مع منع الظواهر السلبية في الطرق من الباعة الجائلين".

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