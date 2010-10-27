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الإصابة تغيب "بريجوفيتش ".. عن مواجهة الاتحاد والأهلي

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم نادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن لقاء الديربي أمام الأهلي ( الجولة الثالثة ) ومواجهة التعاون في الجولة الرابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وأظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإصابة تغيب "بريجوفيتش ".. عن مواجهة الاتحاد والأهلي
سبق

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم نادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن لقاء الديربي أمام الأهلي ( الجولة الثالثة ) ومواجهة التعاون في الجولة الرابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وأظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
10:45 PM

الإصابة تغيب "بريجوفيتش ".. عن مواجهة الاتحاد والأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بات في حكم المؤكد غياب مهاجم نادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن لقاء الديربي أمام الأهلي ( الجولة الثالثة ) ومواجهة التعاون في الجولة الرابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وأظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

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