الإصابة تغيب "بريجوفيتش ".. عن مواجهة الاتحاد والأهلي
بات في حكم المؤكد غياب مهاجم نادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن لقاء الديربي أمام الأهلي ( الجولة الثالثة ) ومواجهة التعاون في الجولة الرابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.
وأظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.
الإصابة تغيب "بريجوفيتش ".. عن مواجهة الاتحاد والأهلي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-10-26
بات في حكم المؤكد غياب مهاجم نادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن لقاء الديربي أمام الأهلي ( الجولة الثالثة ) ومواجهة التعاون في الجولة الرابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.
وأظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
10:45 PM
الإصابة تغيب "بريجوفيتش ".. عن مواجهة الاتحاد والأهلي
بات في حكم المؤكد غياب مهاجم نادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن لقاء الديربي أمام الأهلي ( الجولة الثالثة ) ومواجهة التعاون في الجولة الرابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.
وأظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.