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"مشبوه جدًّا".. برلماني إيراني: حادث منشأة نطنز النووية عمل تخريبي

"شريعتي" أحجم عن تسمية الجهة الواقفة وراءه

ذكر المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني مالك شريعتي، أن الحادث الجديد بمنشأة نطنز النووية، اليوم (الأحد)، يشتبه أن يكون عملًا تخريبيًّا واختراقًا".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن "شريعتي" قوله في تغريدة له على موقع "تويتر": "هذا الحادث الذي تزامن مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، مشبوه جدًّا بأن يكون عملًا تخريبيًّا واختراقًا".

وأضاف: "لا نزال نتابع أبعاد القضية وتفاصيلها، وسنعلن عن رأينا بعد التوصل إلى حصيلة نهائية".

ولم يسمِّ النائب الإيراني الجهة التي يشتبه أنها تقف وراء هذا الحادث في قسم توزيع الكهرباء بالمنشأة النووية.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيراني بهروز كمالوندي، في وقت سابق اليوم، وقوع حادث في قسم توزيع الكهرباء بمجمع نطنز.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"مشبوه جدًّا".. برلماني إيراني: حادث منشأة نطنز النووية عمل تخريبي
سبق

ذكر المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني مالك شريعتي، أن الحادث الجديد بمنشأة نطنز النووية، اليوم (الأحد)، يشتبه أن يكون عملًا تخريبيًّا واختراقًا".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن "شريعتي" قوله في تغريدة له على موقع "تويتر": "هذا الحادث الذي تزامن مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، مشبوه جدًّا بأن يكون عملًا تخريبيًّا واختراقًا".

وأضاف: "لا نزال نتابع أبعاد القضية وتفاصيلها، وسنعلن عن رأينا بعد التوصل إلى حصيلة نهائية".

ولم يسمِّ النائب الإيراني الجهة التي يشتبه أنها تقف وراء هذا الحادث في قسم توزيع الكهرباء بالمنشأة النووية.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيراني بهروز كمالوندي، في وقت سابق اليوم، وقوع حادث في قسم توزيع الكهرباء بمجمع نطنز.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
05:31 PM

"مشبوه جدًّا".. برلماني إيراني: حادث منشأة نطنز النووية عمل تخريبي

"شريعتي" أحجم عن تسمية الجهة الواقفة وراءه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني مالك شريعتي، أن الحادث الجديد بمنشأة نطنز النووية، اليوم (الأحد)، يشتبه أن يكون عملًا تخريبيًّا واختراقًا".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن "شريعتي" قوله في تغريدة له على موقع "تويتر": "هذا الحادث الذي تزامن مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، مشبوه جدًّا بأن يكون عملًا تخريبيًّا واختراقًا".

وأضاف: "لا نزال نتابع أبعاد القضية وتفاصيلها، وسنعلن عن رأينا بعد التوصل إلى حصيلة نهائية".

ولم يسمِّ النائب الإيراني الجهة التي يشتبه أنها تقف وراء هذا الحادث في قسم توزيع الكهرباء بالمنشأة النووية.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيراني بهروز كمالوندي، في وقت سابق اليوم، وقوع حادث في قسم توزيع الكهرباء بمجمع نطنز.

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