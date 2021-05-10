يحتفل الدكتور مطر أحمد آل ناصر الزهراني وأسرته الكريمة بحصول ابنه حاتم على درجة الماجستير في تخصص تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها من جامعة الطائف بتقدير ممتاز.
"الزهراني" يحصل على الماجستير بتقدير ممتاز
يحتفل الدكتور مطر أحمد آل ناصر الزهراني وأسرته الكريمة بحصول ابنه حاتم على درجة الماجستير في تخصص تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها من جامعة الطائف بتقدير ممتاز.
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"الزهراني" يحصل على الماجستير بتقدير ممتازصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-10
10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
11:57 PM
"الزهراني" يحصل على الماجستير بتقدير ممتاز
يحتفل الدكتور مطر أحمد آل ناصر الزهراني وأسرته الكريمة بحصول ابنه حاتم على درجة الماجستير في تخصص تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها من جامعة الطائف بتقدير ممتاز.
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