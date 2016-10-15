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الجيش اليمني يقتل قياديًا حوثيًا في مواجهات بحجة

متورط في تجنيد واختطاف مدنيين

قتل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد، بحسب ما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (الثلاثاء).

وأوضح "سبتمبر نت" أن القيادي يدعى أبو عمار مشيب، وقد قتل في المواجهات الأخيرة مع الجيش الوطني، في منطقة الطينة شمال مزارع الجر التابعة لمديرية عبس.

وبيّن أن "مشيب" ينحدر من مديرية وشحة، ومتورط في عملية تحشيد عناصر للقتال في صفوف الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تورطه في ملاحقة واختطاف الكثير من أبناء المديرية.

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الجيش اليمني يقتل قياديًا حوثيًا في مواجهات بحجة
سبق

قتل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد، بحسب ما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (الثلاثاء).

وأوضح "سبتمبر نت" أن القيادي يدعى أبو عمار مشيب، وقد قتل في المواجهات الأخيرة مع الجيش الوطني، في منطقة الطينة شمال مزارع الجر التابعة لمديرية عبس.

وبيّن أن "مشيب" ينحدر من مديرية وشحة، ومتورط في عملية تحشيد عناصر للقتال في صفوف الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تورطه في ملاحقة واختطاف الكثير من أبناء المديرية.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
09:27 PM

الجيش اليمني يقتل قياديًا حوثيًا في مواجهات بحجة

متورط في تجنيد واختطاف مدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد، بحسب ما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (الثلاثاء).

وأوضح "سبتمبر نت" أن القيادي يدعى أبو عمار مشيب، وقد قتل في المواجهات الأخيرة مع الجيش الوطني، في منطقة الطينة شمال مزارع الجر التابعة لمديرية عبس.

وبيّن أن "مشيب" ينحدر من مديرية وشحة، ومتورط في عملية تحشيد عناصر للقتال في صفوف الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تورطه في ملاحقة واختطاف الكثير من أبناء المديرية.

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