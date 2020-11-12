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الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًّا في الإصابة اليومية بكورونا

144 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز بارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة أكثر من 144 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات الجامعة: تم اكتشاف 144133 إصابة و1893 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ بداية الوباء في الولايات المتحدة لغاية اليوم تم تسجيل 10 ملايين و404354 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 241000 شخص. مع تعافي من الإصابة أكثر من 3.9 مليون شخص.

وعلى الصعيد العالمي ووفقًا للجامعة: أصيب أكثر من 52.2 مليون شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 1.2 مليون.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًّا في الإصابة اليومية بكورونا
سبق

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز بارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة أكثر من 144 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات الجامعة: تم اكتشاف 144133 إصابة و1893 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ بداية الوباء في الولايات المتحدة لغاية اليوم تم تسجيل 10 ملايين و404354 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 241000 شخص. مع تعافي من الإصابة أكثر من 3.9 مليون شخص.

وعلى الصعيد العالمي ووفقًا للجامعة: أصيب أكثر من 52.2 مليون شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 1.2 مليون.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
05:50 PM

الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًّا في الإصابة اليومية بكورونا

144 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز بارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة أكثر من 144 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات الجامعة: تم اكتشاف 144133 إصابة و1893 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ بداية الوباء في الولايات المتحدة لغاية اليوم تم تسجيل 10 ملايين و404354 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 241000 شخص. مع تعافي من الإصابة أكثر من 3.9 مليون شخص.

وعلى الصعيد العالمي ووفقًا للجامعة: أصيب أكثر من 52.2 مليون شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 1.2 مليون.

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38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,760
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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