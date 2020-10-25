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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

رياح مثيرة للأتربة على منطقتَي مكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، لتشمل الأجزاء الساحلية للمنطقتين، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب المملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، لتشمل الأجزاء الساحلية للمنطقتين، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب المملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:15 AM

"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

رياح مثيرة للأتربة على منطقتَي مكة والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، لتشمل الأجزاء الساحلية للمنطقتين، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب المملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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