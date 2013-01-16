النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5477 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3405 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العقاري" يسجل نموًا بنسبة 30% في مستهدفات "القرض المدعوم" لعام 2021

توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 144 مليار ريال

سجل برنامج القرض العقاري المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية نموًا في مستهدفاته للعام 2021م بنسبة 30%، محققًا توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 144 مليار ريال.


وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن برنامج القرض العقاري المدعوم سجل استفادة أكثر من 182 ألف مستفيد خلال عام 2021م، مشيرًا إلى أن الصندوق تجاوز مستهدفاته بنسبة نمو 30% مقارنة بـ140 ألف عقد تمويلي بوصفه مستهدفًا سنويًا للعام ذاته، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 114 مليار ريال، مشيدًا بالجهود التكاملية لمنظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل؛ لتيسير إجراءات التملك وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) للوصول إلى تملُّك 70% من الأسر لمنازلها نهاية 2030, وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.


وأفاد أن البرنامج والمبادرات المساندة كان لها دور إيجابي في تمكين المستفيدين من القرض المدعوم، موضحًا أن العام 2021م سجل استفادة أكثر من 35 ألف مستفيد من برنامج الرهن الميسر، بينما استفاد أكثر من 26 ألف مستفيد من برنامج ضمانات، مؤكدًا استمرارية "القرض المدعوم" وخياراته التمويلية والسكينة، والبرامج المساندة لدعم وتمكين الأسر من مستفيدي "سكني" لتملُّك المسكن الملائم.


وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري إلى إسهام الصندوق في دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية متنوعة يقدمها "القرض المدعوم"، حيث أسهم خلال 2021م في تمكين أكثر من 88 ألف مستفيد من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، وأكثر من 71 ألفًا من منتج البناء الذاتي، بينما استفاد نحو 23 ألف مستفيد من منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
يُذكر أن القرض العقاري المدعوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر عددًا مـن الخيارات السكنية, منها: البناء الذاتـي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العقاري" يسجل نموًا بنسبة 30% في مستهدفات "القرض المدعوم" لعام 2021
سبق

سجل برنامج القرض العقاري المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية نموًا في مستهدفاته للعام 2021م بنسبة 30%، محققًا توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 144 مليار ريال.


وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن برنامج القرض العقاري المدعوم سجل استفادة أكثر من 182 ألف مستفيد خلال عام 2021م، مشيرًا إلى أن الصندوق تجاوز مستهدفاته بنسبة نمو 30% مقارنة بـ140 ألف عقد تمويلي بوصفه مستهدفًا سنويًا للعام ذاته، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 114 مليار ريال، مشيدًا بالجهود التكاملية لمنظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل؛ لتيسير إجراءات التملك وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) للوصول إلى تملُّك 70% من الأسر لمنازلها نهاية 2030, وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.


وأفاد أن البرنامج والمبادرات المساندة كان لها دور إيجابي في تمكين المستفيدين من القرض المدعوم، موضحًا أن العام 2021م سجل استفادة أكثر من 35 ألف مستفيد من برنامج الرهن الميسر، بينما استفاد أكثر من 26 ألف مستفيد من برنامج ضمانات، مؤكدًا استمرارية "القرض المدعوم" وخياراته التمويلية والسكينة، والبرامج المساندة لدعم وتمكين الأسر من مستفيدي "سكني" لتملُّك المسكن الملائم.


وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري إلى إسهام الصندوق في دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية متنوعة يقدمها "القرض المدعوم"، حيث أسهم خلال 2021م في تمكين أكثر من 88 ألف مستفيد من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، وأكثر من 71 ألفًا من منتج البناء الذاتي، بينما استفاد نحو 23 ألف مستفيد من منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
يُذكر أن القرض العقاري المدعوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر عددًا مـن الخيارات السكنية, منها: البناء الذاتـي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
03:04 PM

"العقاري" يسجل نموًا بنسبة 30% في مستهدفات "القرض المدعوم" لعام 2021

توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 144 مليار ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
577

سجل برنامج القرض العقاري المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية نموًا في مستهدفاته للعام 2021م بنسبة 30%، محققًا توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 144 مليار ريال.


وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن برنامج القرض العقاري المدعوم سجل استفادة أكثر من 182 ألف مستفيد خلال عام 2021م، مشيرًا إلى أن الصندوق تجاوز مستهدفاته بنسبة نمو 30% مقارنة بـ140 ألف عقد تمويلي بوصفه مستهدفًا سنويًا للعام ذاته، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 114 مليار ريال، مشيدًا بالجهود التكاملية لمنظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل؛ لتيسير إجراءات التملك وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) للوصول إلى تملُّك 70% من الأسر لمنازلها نهاية 2030, وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.


وأفاد أن البرنامج والمبادرات المساندة كان لها دور إيجابي في تمكين المستفيدين من القرض المدعوم، موضحًا أن العام 2021م سجل استفادة أكثر من 35 ألف مستفيد من برنامج الرهن الميسر، بينما استفاد أكثر من 26 ألف مستفيد من برنامج ضمانات، مؤكدًا استمرارية "القرض المدعوم" وخياراته التمويلية والسكينة، والبرامج المساندة لدعم وتمكين الأسر من مستفيدي "سكني" لتملُّك المسكن الملائم.


وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري إلى إسهام الصندوق في دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية متنوعة يقدمها "القرض المدعوم"، حيث أسهم خلال 2021م في تمكين أكثر من 88 ألف مستفيد من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، وأكثر من 71 ألفًا من منتج البناء الذاتي، بينما استفاد نحو 23 ألف مستفيد من منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
يُذكر أن القرض العقاري المدعوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر عددًا مـن الخيارات السكنية, منها: البناء الذاتـي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,581
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,477
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة