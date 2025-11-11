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الشباب يكثّف جرعات اللياقة.. استعدادًا لمواجهة الأهلي

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى رفع المعدّل اللياقي، من خلال تكثيف الجرعات اللياقية؛ حيث طالب المدير الفني للفريق البرتغالي "بيدرو" اللاعبين باستغلال فترة التوقف من أجل العودة لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والفريق في كامل جاهزيته اللياقية.

وكان المدير الفني للفريق الشبابي "بيدرو" قد قسم اللاعبين وسط الملعب، في تدريب اليوم الأربعاء، وأجرى عدة تدريبات فنية وتكتيكية، ثم طبق اللاعبون بعض الجمل الفنية أبرزها الاستلام والتسليم من لمسة واحدة.

الجدير بالذكر أن الشباب يستعدّ لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يكثّف جرعات اللياقة.. استعدادًا لمواجهة الأهلي
سبق

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى رفع المعدّل اللياقي، من خلال تكثيف الجرعات اللياقية؛ حيث طالب المدير الفني للفريق البرتغالي "بيدرو" اللاعبين باستغلال فترة التوقف من أجل العودة لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والفريق في كامل جاهزيته اللياقية.

وكان المدير الفني للفريق الشبابي "بيدرو" قد قسم اللاعبين وسط الملعب، في تدريب اليوم الأربعاء، وأجرى عدة تدريبات فنية وتكتيكية، ثم طبق اللاعبون بعض الجمل الفنية أبرزها الاستلام والتسليم من لمسة واحدة.

الجدير بالذكر أن الشباب يستعدّ لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
05:23 PM

الشباب يكثّف جرعات اللياقة.. استعدادًا لمواجهة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى رفع المعدّل اللياقي، من خلال تكثيف الجرعات اللياقية؛ حيث طالب المدير الفني للفريق البرتغالي "بيدرو" اللاعبين باستغلال فترة التوقف من أجل العودة لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والفريق في كامل جاهزيته اللياقية.

وكان المدير الفني للفريق الشبابي "بيدرو" قد قسم اللاعبين وسط الملعب، في تدريب اليوم الأربعاء، وأجرى عدة تدريبات فنية وتكتيكية، ثم طبق اللاعبون بعض الجمل الفنية أبرزها الاستلام والتسليم من لمسة واحدة.

الجدير بالذكر أن الشباب يستعدّ لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري.

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