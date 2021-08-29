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تبوك.. 4 آلاف طالب وطالبة في مدارس الطفولة المبكرة لهذا العام

تهيئة المدارس لتكون جاهزةً لاستقبالهم من خلال توفير بيئة جاذبة

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة استعداداتها لاستقبال ما يقارب 4 آلاف طالب وطالبة في فصول الطفولة المبكرة في مرحلتها الثالثة للعام الدراسي المقبل.

وتابع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، العمل على تهيئة المدارس لتكون جاهزةً لاستقبال الطلاب والطالبات، وفق خطة عمل متوافقة مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، حيث ركّز على ما يجب أن تتصف به من بيئة جاذبة متوافر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، د. أمل العنزي، أن تعليم تبوك رفع نسبة التحاق الأطفال بمرحلة الطفولة المبكرة، وزيادة إسناد تدريس الصفوف الأولية إلى المعلمات.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى الوزارة لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

من ناحيتها، ذكرت مديرة إدارة الطفولة المبكرة، مرفت الثمالي؛ أن عدد المدارس في مرحلة الطفولة المبكرة ارتفع من 14 مدرسة في المرحلة الأولى إلى 41 مدرسة في المرحلة الثالثة لهذا العام تحوي 149 فصلاً، بسعة استيعابية نحو 4 آلاف طالب وطالبة.

يُذكر أن تعليم تبوك اعتمد هذا العام أربع مدارس جديدة للطفولة المبكرة، هي: الإدريسي للطفولة المبكرة، وعقبة بن نافع للطفولة المبكرة، والابتدائية الــ30 ومقرها مدرسة حسان بن ثابت، والابتدائية الــ19 ومقرها مدرسة حمزة بن عبد المطلب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. 4 آلاف طالب وطالبة في مدارس الطفولة المبكرة لهذا العام
سبق

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة استعداداتها لاستقبال ما يقارب 4 آلاف طالب وطالبة في فصول الطفولة المبكرة في مرحلتها الثالثة للعام الدراسي المقبل.

وتابع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، العمل على تهيئة المدارس لتكون جاهزةً لاستقبال الطلاب والطالبات، وفق خطة عمل متوافقة مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، حيث ركّز على ما يجب أن تتصف به من بيئة جاذبة متوافر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، د. أمل العنزي، أن تعليم تبوك رفع نسبة التحاق الأطفال بمرحلة الطفولة المبكرة، وزيادة إسناد تدريس الصفوف الأولية إلى المعلمات.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى الوزارة لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

من ناحيتها، ذكرت مديرة إدارة الطفولة المبكرة، مرفت الثمالي؛ أن عدد المدارس في مرحلة الطفولة المبكرة ارتفع من 14 مدرسة في المرحلة الأولى إلى 41 مدرسة في المرحلة الثالثة لهذا العام تحوي 149 فصلاً، بسعة استيعابية نحو 4 آلاف طالب وطالبة.

يُذكر أن تعليم تبوك اعتمد هذا العام أربع مدارس جديدة للطفولة المبكرة، هي: الإدريسي للطفولة المبكرة، وعقبة بن نافع للطفولة المبكرة، والابتدائية الــ30 ومقرها مدرسة حسان بن ثابت، والابتدائية الــ19 ومقرها مدرسة حمزة بن عبد المطلب.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
01:33 PM

تبوك.. 4 آلاف طالب وطالبة في مدارس الطفولة المبكرة لهذا العام

تهيئة المدارس لتكون جاهزةً لاستقبالهم من خلال توفير بيئة جاذبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة استعداداتها لاستقبال ما يقارب 4 آلاف طالب وطالبة في فصول الطفولة المبكرة في مرحلتها الثالثة للعام الدراسي المقبل.

وتابع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، العمل على تهيئة المدارس لتكون جاهزةً لاستقبال الطلاب والطالبات، وفق خطة عمل متوافقة مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، حيث ركّز على ما يجب أن تتصف به من بيئة جاذبة متوافر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، د. أمل العنزي، أن تعليم تبوك رفع نسبة التحاق الأطفال بمرحلة الطفولة المبكرة، وزيادة إسناد تدريس الصفوف الأولية إلى المعلمات.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى الوزارة لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

من ناحيتها، ذكرت مديرة إدارة الطفولة المبكرة، مرفت الثمالي؛ أن عدد المدارس في مرحلة الطفولة المبكرة ارتفع من 14 مدرسة في المرحلة الأولى إلى 41 مدرسة في المرحلة الثالثة لهذا العام تحوي 149 فصلاً، بسعة استيعابية نحو 4 آلاف طالب وطالبة.

يُذكر أن تعليم تبوك اعتمد هذا العام أربع مدارس جديدة للطفولة المبكرة، هي: الإدريسي للطفولة المبكرة، وعقبة بن نافع للطفولة المبكرة، والابتدائية الــ30 ومقرها مدرسة حسان بن ثابت، والابتدائية الــ19 ومقرها مدرسة حمزة بن عبد المطلب.

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