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بعد تزايد إصابات كورونا.. الصحة العالمية توصي باكستان بإعادة القيود

طالبت بالعزل وشددت على ضرورة تخفيف خطر انهيار النظام الصحي

أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات الباكستانية بإعادة فرض إجراءات العزل العام المتقطعة في مناطق مستهدفة للحد من تفشي فيروس كورونا؛ مشيرة إلى أن البلاد لم تستوفِ شروط رفع القيود.

وضربت موجة إصابات جديدة باكستان، بعد أن رفعت الحكومة القيود في التاسع من مايو، بسبب الضغوط الاقتصادية. وسجلت البلاد إلى الآن 108316 حالة إصابة و2172 حالة وفاة، وشهد يوم الاثنين رقمًا قياسيًّا للوفيات في يوم واحد بلغ 105 حالات.

ووفق "رويترز" في رسائل بعثت بها منظمة الصحة العالمية في السابع من يونيو إلى السلطات الصحية في إقليمي البنجاب والسند، وهما الأكثر اكتظاظًا بالسكان في باكستان، شددت على ضرورة تخفيف خطر انهيار النظام الصحي.

وقالت الرسالة التي وقّعها رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في باكستان الدكتور باليثا ماهيبالا: "توصي منظمة الصحة العالمية بشدة الحكومة في تطبيق استراتيجية فرض القيود لأسبوعين ورفعها لأسبوعين".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد باكستان

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بعد تزايد إصابات كورونا.. الصحة العالمية توصي باكستان بإعادة القيود
سبق

أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات الباكستانية بإعادة فرض إجراءات العزل العام المتقطعة في مناطق مستهدفة للحد من تفشي فيروس كورونا؛ مشيرة إلى أن البلاد لم تستوفِ شروط رفع القيود.

وضربت موجة إصابات جديدة باكستان، بعد أن رفعت الحكومة القيود في التاسع من مايو، بسبب الضغوط الاقتصادية. وسجلت البلاد إلى الآن 108316 حالة إصابة و2172 حالة وفاة، وشهد يوم الاثنين رقمًا قياسيًّا للوفيات في يوم واحد بلغ 105 حالات.

ووفق "رويترز" في رسائل بعثت بها منظمة الصحة العالمية في السابع من يونيو إلى السلطات الصحية في إقليمي البنجاب والسند، وهما الأكثر اكتظاظًا بالسكان في باكستان، شددت على ضرورة تخفيف خطر انهيار النظام الصحي.

وقالت الرسالة التي وقّعها رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في باكستان الدكتور باليثا ماهيبالا: "توصي منظمة الصحة العالمية بشدة الحكومة في تطبيق استراتيجية فرض القيود لأسبوعين ورفعها لأسبوعين".

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
09:01 AM

بعد تزايد إصابات كورونا.. الصحة العالمية توصي باكستان بإعادة القيود

طالبت بالعزل وشددت على ضرورة تخفيف خطر انهيار النظام الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات الباكستانية بإعادة فرض إجراءات العزل العام المتقطعة في مناطق مستهدفة للحد من تفشي فيروس كورونا؛ مشيرة إلى أن البلاد لم تستوفِ شروط رفع القيود.

وضربت موجة إصابات جديدة باكستان، بعد أن رفعت الحكومة القيود في التاسع من مايو، بسبب الضغوط الاقتصادية. وسجلت البلاد إلى الآن 108316 حالة إصابة و2172 حالة وفاة، وشهد يوم الاثنين رقمًا قياسيًّا للوفيات في يوم واحد بلغ 105 حالات.

ووفق "رويترز" في رسائل بعثت بها منظمة الصحة العالمية في السابع من يونيو إلى السلطات الصحية في إقليمي البنجاب والسند، وهما الأكثر اكتظاظًا بالسكان في باكستان، شددت على ضرورة تخفيف خطر انهيار النظام الصحي.

وقالت الرسالة التي وقّعها رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في باكستان الدكتور باليثا ماهيبالا: "توصي منظمة الصحة العالمية بشدة الحكومة في تطبيق استراتيجية فرض القيود لأسبوعين ورفعها لأسبوعين".

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