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"آل الشيخ" يرعى حفل تكريم المانحين في الشراكة المجتمعية في التعليم.. الخميس

تقديراً لعطائهم وجهودهم التكاملية.. وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030

يرعى وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، يوم الخميس المقبل 17 فبراير، بمقر الوزارة في الرياض، حفل تكريم المانحين في مجالات الشراكة المجتمعية في التعليم؛ تقديراً لعطائهم وجهودهم في التكامل مع وزارة التعليم.

جاء هذا التكريم في إطار اسـتمرار نهـج الوزارة في تعزيز شراكاتها المجتمعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأصيل ثقافة العطاء في قطاع التعليم لدى المؤسسات والشركات الوطنية وأفراد المجتمع، إلى جانب تحفيز الشراكة مع جميع القطاعات ذات العلاقة، وتفعيل المبادرات النوعية وتطويرها بما يخدم أفراد المجتمع.

وتسعى وزارة التعليم إلى إبراز جهود شـركائها، وتقديـر مســاهماتهم الفاعلة، وتسليط الضوء على أثر هذا العطاء في الفرد والمجتمع في مجال التعليم، ودور القطاع الخاص ورجال الأعمال في التنمية الوطنية، وتعزيز دورهم في بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات المعرفة وينافس عالمياً.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يرعى حفل تكريم المانحين في الشراكة المجتمعية في التعليم.. الخميس
سبق

يرعى وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، يوم الخميس المقبل 17 فبراير، بمقر الوزارة في الرياض، حفل تكريم المانحين في مجالات الشراكة المجتمعية في التعليم؛ تقديراً لعطائهم وجهودهم في التكامل مع وزارة التعليم.

جاء هذا التكريم في إطار اسـتمرار نهـج الوزارة في تعزيز شراكاتها المجتمعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأصيل ثقافة العطاء في قطاع التعليم لدى المؤسسات والشركات الوطنية وأفراد المجتمع، إلى جانب تحفيز الشراكة مع جميع القطاعات ذات العلاقة، وتفعيل المبادرات النوعية وتطويرها بما يخدم أفراد المجتمع.

وتسعى وزارة التعليم إلى إبراز جهود شـركائها، وتقديـر مســاهماتهم الفاعلة، وتسليط الضوء على أثر هذا العطاء في الفرد والمجتمع في مجال التعليم، ودور القطاع الخاص ورجال الأعمال في التنمية الوطنية، وتعزيز دورهم في بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات المعرفة وينافس عالمياً.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:42 PM

"آل الشيخ" يرعى حفل تكريم المانحين في الشراكة المجتمعية في التعليم.. الخميس

تقديراً لعطائهم وجهودهم التكاملية.. وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، يوم الخميس المقبل 17 فبراير، بمقر الوزارة في الرياض، حفل تكريم المانحين في مجالات الشراكة المجتمعية في التعليم؛ تقديراً لعطائهم وجهودهم في التكامل مع وزارة التعليم.

جاء هذا التكريم في إطار اسـتمرار نهـج الوزارة في تعزيز شراكاتها المجتمعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأصيل ثقافة العطاء في قطاع التعليم لدى المؤسسات والشركات الوطنية وأفراد المجتمع، إلى جانب تحفيز الشراكة مع جميع القطاعات ذات العلاقة، وتفعيل المبادرات النوعية وتطويرها بما يخدم أفراد المجتمع.

وتسعى وزارة التعليم إلى إبراز جهود شـركائها، وتقديـر مســاهماتهم الفاعلة، وتسليط الضوء على أثر هذا العطاء في الفرد والمجتمع في مجال التعليم، ودور القطاع الخاص ورجال الأعمال في التنمية الوطنية، وتعزيز دورهم في بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات المعرفة وينافس عالمياً.

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