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في اتصال هاتفي.. الملك سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة "سلطان بن زايد"

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فيه - أيده الله - عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


ومن جهته، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته لهم في الفقيد، داعياً الله أن يُجزي خادم الحرمين الشريفين عظيم الأجر على مشاعره الأخوية الصادقة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهد أبو ظبي لشيخ محمد بن زايد وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

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في اتصال هاتفي.. الملك سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة "سلطان بن زايد"
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فيه - أيده الله - عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


ومن جهته، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته لهم في الفقيد، داعياً الله أن يُجزي خادم الحرمين الشريفين عظيم الأجر على مشاعره الأخوية الصادقة.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
09:32 PM

في اتصال هاتفي.. الملك سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة "سلطان بن زايد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فيه - أيده الله - عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


ومن جهته، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته لهم في الفقيد، داعياً الله أن يُجزي خادم الحرمين الشريفين عظيم الأجر على مشاعره الأخوية الصادقة.

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