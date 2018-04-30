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تعرف على أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 432 للجنة المساهمات العقارية

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أمس الخميس، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم (432) المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 21 / 04/ 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة:

- "مساهمة مرافق الرفيعة":

الصرف للمساهمين المتقدمين في المساهمة وعددهم تسعة بمبلغ إجمالي قدره (1.000.931) مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وفقًا للفقرة الخامسة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231 / 4 .

- "مساهمة عين السيح": الصرف للمساهمين المتقدمين في المساهمة وعددهم أربعة بمبلغ إجمالي قدره (140,647) مائة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريالاً وفقًا للفقرة الرابعة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231/ 4 .

- "مساهمة الصفا بأبها":

صرف مبلغ قدره (54,777) أربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً لمساهم واحد، يمثل رأس المال والأرباح وفقًا للفقرة الخامسة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231/ 4.

- "مساهمة المجيدية":

الصرف للمساهمين المتقدمين في المساهمة المجيدية وعددهم أربعة مساهمين بمبلغ إجمالي قدره (180,000) مائة وثمانون ألف ريال وفقًا للفقرة الخامسة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231 / 4.

- "مساهمة أرض شمال مركز التنمية بالدرعية":

صرف مبلغ قدره (29.013) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثة عشر ريالاً لمساهم واحد، يمثل المتبقي من رأس المال في مساهمة أرض شمال مركز التنمية بالدرعية، وفقًا للفقرة الرابعة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231/ 4.

- "مساهمة شاطئ القطيف":

تعيين المحافظ العقارية مسوقًا عقاريًا للمساهمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 432 للجنة المساهمات العقارية
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أمس الخميس، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم (432) المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 21 / 04/ 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة:

- "مساهمة مرافق الرفيعة":

الصرف للمساهمين المتقدمين في المساهمة وعددهم تسعة بمبلغ إجمالي قدره (1.000.931) مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وفقًا للفقرة الخامسة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231 / 4 .

- "مساهمة عين السيح": الصرف للمساهمين المتقدمين في المساهمة وعددهم أربعة بمبلغ إجمالي قدره (140,647) مائة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريالاً وفقًا للفقرة الرابعة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231/ 4 .

- "مساهمة الصفا بأبها":

صرف مبلغ قدره (54,777) أربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً لمساهم واحد، يمثل رأس المال والأرباح وفقًا للفقرة الخامسة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231/ 4.

- "مساهمة المجيدية":

الصرف للمساهمين المتقدمين في المساهمة المجيدية وعددهم أربعة مساهمين بمبلغ إجمالي قدره (180,000) مائة وثمانون ألف ريال وفقًا للفقرة الخامسة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231 / 4.

- "مساهمة أرض شمال مركز التنمية بالدرعية":

صرف مبلغ قدره (29.013) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثة عشر ريالاً لمساهم واحد، يمثل المتبقي من رأس المال في مساهمة أرض شمال مركز التنمية بالدرعية، وفقًا للفقرة الرابعة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231/ 4.

- "مساهمة شاطئ القطيف":

تعيين المحافظ العقارية مسوقًا عقاريًا للمساهمة.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
01:12 AM

تعرف على أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 432 للجنة المساهمات العقارية

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ذياب الشمري - الرياض
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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أمس الخميس، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم (432) المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 21 / 04/ 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة:

- "مساهمة مرافق الرفيعة":

الصرف للمساهمين المتقدمين في المساهمة وعددهم تسعة بمبلغ إجمالي قدره (1.000.931) مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وفقًا للفقرة الخامسة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231 / 4 .

- "مساهمة عين السيح": الصرف للمساهمين المتقدمين في المساهمة وعددهم أربعة بمبلغ إجمالي قدره (140,647) مائة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريالاً وفقًا للفقرة الرابعة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231/ 4 .

- "مساهمة الصفا بأبها":

صرف مبلغ قدره (54,777) أربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً لمساهم واحد، يمثل رأس المال والأرباح وفقًا للفقرة الخامسة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231/ 4.

- "مساهمة المجيدية":

الصرف للمساهمين المتقدمين في المساهمة المجيدية وعددهم أربعة مساهمين بمبلغ إجمالي قدره (180,000) مائة وثمانون ألف ريال وفقًا للفقرة الخامسة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231 / 4.

- "مساهمة أرض شمال مركز التنمية بالدرعية":

صرف مبلغ قدره (29.013) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثة عشر ريالاً لمساهم واحد، يمثل المتبقي من رأس المال في مساهمة أرض شمال مركز التنمية بالدرعية، وفقًا للفقرة الرابعة من البند الأول من قرار معايير الصرف ذي الرقم 231/ 4.

- "مساهمة شاطئ القطيف":

تعيين المحافظ العقارية مسوقًا عقاريًا للمساهمة.

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