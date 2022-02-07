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بصناعة سعودية ومعايير عالمية.. تدشين 12 ألف سجادة في ساحات المسجد النبوي

تتضمن شريحة إلكترونية تُقرَأ بوسائل RFID ترتبط بنظام إلكتروني

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 12 ألف سجادة من نوع "الأكريلك" في ساحات المسجد النبوي الشريف تم تصنعيها محلياً على أيدي كفاءات وطنية وبمواصفات فنية دقيقة وشروط خاصة بصنع أفضل أنواع السجاد في العالم، لينعم الزوار والمصلون بالراحة عند وفودهم إلى المسجد النبوي الشريف.

مميزات عالمية

ويتميز السجاد المصنع لساحات المسجد النبوي الشريف بسماكته وقوته وتحمله للاستخدام الشديد، إضافة إلى كثرة صوفه الناعم وارتفاعه ووفرته، وكذلك ثبات لونه وعدم تأثره بالغسيل المتكرر، كما تم تضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة، تُقرَأ بوسائل (RFID) التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وحصر أعداد السجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على ترميز رقمي "باركود" يتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته.

حضر التدشين مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والمستشار مدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بالمسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، والوكيل المساعد للشؤون التنفيذية والتطويرية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي.

وتشمل المواصفات الفنية: وزن الوبر لخيوط الأكريلك الخالص يقدّر بـ(4000) جرام/ متر مربع، وارتفاع خيوط الوبر يصل (14) مليمتراً، وإجمالي ارتفاع السجادة الواحدة يصل (16) مليمتراً، (575) ألف عقدة في المتر المربع، إضافة إلى عدد خيوط الوبرة في الاتجاة العرضي لكل عشرة سم يقدّر بـ(115) خيطاً، وأخيراً عدد خيوط الوبرة في الاتجاه الطولي لكل عشرة سم يقدّر بـ(52.5) خيط.

المسجد الحرام المسجد النبوي سجادة الأكريلك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بصناعة سعودية ومعايير عالمية.. تدشين 12 ألف سجادة في ساحات المسجد النبوي
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 12 ألف سجادة من نوع "الأكريلك" في ساحات المسجد النبوي الشريف تم تصنعيها محلياً على أيدي كفاءات وطنية وبمواصفات فنية دقيقة وشروط خاصة بصنع أفضل أنواع السجاد في العالم، لينعم الزوار والمصلون بالراحة عند وفودهم إلى المسجد النبوي الشريف.

مميزات عالمية

ويتميز السجاد المصنع لساحات المسجد النبوي الشريف بسماكته وقوته وتحمله للاستخدام الشديد، إضافة إلى كثرة صوفه الناعم وارتفاعه ووفرته، وكذلك ثبات لونه وعدم تأثره بالغسيل المتكرر، كما تم تضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة، تُقرَأ بوسائل (RFID) التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وحصر أعداد السجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على ترميز رقمي "باركود" يتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته.

حضر التدشين مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والمستشار مدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بالمسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، والوكيل المساعد للشؤون التنفيذية والتطويرية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي.

وتشمل المواصفات الفنية: وزن الوبر لخيوط الأكريلك الخالص يقدّر بـ(4000) جرام/ متر مربع، وارتفاع خيوط الوبر يصل (14) مليمتراً، وإجمالي ارتفاع السجادة الواحدة يصل (16) مليمتراً، (575) ألف عقدة في المتر المربع، إضافة إلى عدد خيوط الوبرة في الاتجاة العرضي لكل عشرة سم يقدّر بـ(115) خيطاً، وأخيراً عدد خيوط الوبرة في الاتجاه الطولي لكل عشرة سم يقدّر بـ(52.5) خيط.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
11:21 PM

بصناعة سعودية ومعايير عالمية.. تدشين 12 ألف سجادة في ساحات المسجد النبوي

تتضمن شريحة إلكترونية تُقرَأ بوسائل RFID ترتبط بنظام إلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 12 ألف سجادة من نوع "الأكريلك" في ساحات المسجد النبوي الشريف تم تصنعيها محلياً على أيدي كفاءات وطنية وبمواصفات فنية دقيقة وشروط خاصة بصنع أفضل أنواع السجاد في العالم، لينعم الزوار والمصلون بالراحة عند وفودهم إلى المسجد النبوي الشريف.

مميزات عالمية

ويتميز السجاد المصنع لساحات المسجد النبوي الشريف بسماكته وقوته وتحمله للاستخدام الشديد، إضافة إلى كثرة صوفه الناعم وارتفاعه ووفرته، وكذلك ثبات لونه وعدم تأثره بالغسيل المتكرر، كما تم تضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة، تُقرَأ بوسائل (RFID) التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وحصر أعداد السجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على ترميز رقمي "باركود" يتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته.

حضر التدشين مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والمستشار مدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بالمسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، والوكيل المساعد للشؤون التنفيذية والتطويرية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي.

وتشمل المواصفات الفنية: وزن الوبر لخيوط الأكريلك الخالص يقدّر بـ(4000) جرام/ متر مربع، وارتفاع خيوط الوبر يصل (14) مليمتراً، وإجمالي ارتفاع السجادة الواحدة يصل (16) مليمتراً، (575) ألف عقدة في المتر المربع، إضافة إلى عدد خيوط الوبرة في الاتجاة العرضي لكل عشرة سم يقدّر بـ(115) خيطاً، وأخيراً عدد خيوط الوبرة في الاتجاه الطولي لكل عشرة سم يقدّر بـ(52.5) خيط.

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