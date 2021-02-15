طبيب يبيع مولودًا عجز والداه عن دفع نفقات ولادته

المستشفى يمارس الآن ضغوطًا كبيرة على الوالدين

في حادثة أثارت الغضب والاستهجان أقدم طبيب باكستاني على بيع طفل حديث الولادة بعد أن عجز والداه عن دفع نفقات المستشفى.

وحسب موقع تلفزيون "أري نيوز" فإن الواقعة التي وصفتها وسائل الإعلام بـ"المروعة" قد جرت فصولها في مدينة تولامبا الصغيرة في ولاية البنجاب بباكستان.

وكان رجل قد أحضر زوجته وهي في مرحلة المخاض إلى إحدى المستشفيات الخاصة لإنجاب طفلهما، وبعد أن أنجبت الأم طفلها بسلامة تفاجأ بأن التكاليف مرتفعة بالنسبة لهما وأنهما عاجزين عن دفعها بسبب ضيق ذات اليد.

وهنا عرض عليهما الطبيب أن ييبعا المولود لتسديد فاتورة المستشفى ولكن الوالدين رفضا الأمر بحزم وشدة، ولكنهما لم يستطيعا أخذ طفلهما إلى منزلهما، حسب موقع "الحرة".

وعقب ذلك باع الطبيب ذلك الطفل إلى رجل يدعى، فيصل، رغمًا عن إرادة الأم والأب اللذين سارعا إلى تقديم شكوى بهذا الشأن إلى الشرطة.

وعلى الفور داهمت الشرطة المستشفى لتعتقل ذلك الطبيب، فيما أشارت تقارير إلى أن إدارة ذلك المركز الصحي مارست ضغوطًا كبيرة على الوالدين لسحب الشكوى.