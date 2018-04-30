أعلنت إيطاليا مجدداً، اليوم الخميس، تمديد شرط الخضوع للحجر الصحي على المسافرين القادمين إلى البلاد من دول أوروبية أخرى بهدف الحد من تفشي وباء كورونا. ويتعين على القادمين إلى إيطاليا إظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا لدى الوصول، ثم قضاء خمسة أيام في الحجر الصحي قبل الخضوع مجددًا لاختبار كوفيد-19. ومدد وزير الصحة روبرتو سبرانزا الإجراء لمدة أسبوعين حتى منتصف مايو؛ وفق ما نقلته الألمانية. وكان من المقرر تطبيق شرط الحجر الصحي حتى 30 أبريل، وهو يعود لشهر مارس، وجرى تمديده بالفعل. ومددت روما أيضًا حظر الدخول واسع النطاق المفروض على القادمين من الهند وبنجلاديش، ليشمل سريلانكا خوفًا من السلالة الهندية من الفيروس. ولكن يمكن للإيطاليين العودة لبلادهم من هذه الدول.

إيطاليا: تمديد قاعدة الحجر الصحي على القادمين من أوروبا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-29 أعلنت إيطاليا مجدداً، اليوم الخميس، تمديد شرط الخضوع للحجر الصحي على المسافرين القادمين إلى البلاد من دول أوروبية أخرى بهدف الحد من تفشي وباء كورونا.



ويتعين على القادمين إلى إيطاليا إظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا لدى الوصول، ثم قضاء خمسة أيام في الحجر الصحي قبل الخضوع مجددًا لاختبار كوفيد-19.



ومدد وزير الصحة روبرتو سبرانزا الإجراء لمدة أسبوعين حتى منتصف مايو؛ وفق ما نقلته الألمانية.



وكان من المقرر تطبيق شرط الحجر الصحي حتى 30 أبريل، وهو يعود لشهر مارس، وجرى تمديده بالفعل.



ومددت روما أيضًا حظر الدخول واسع النطاق المفروض على القادمين من الهند وبنجلاديش، ليشمل سريلانكا خوفًا من السلالة الهندية من الفيروس.



ولكن يمكن للإيطاليين العودة لبلادهم من هذه الدول.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 10:02 PM

إيطاليا: تمديد قاعدة الحجر الصحي على القادمين من أوروبا يتعيّن عليهم إظهار اختبار سلبي للفيروس وقضاء 15 يومًا في الحجر





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أعلنت إيطاليا مجدداً، اليوم الخميس، تمديد شرط الخضوع للحجر الصحي على المسافرين القادمين إلى البلاد من دول أوروبية أخرى بهدف الحد من تفشي وباء كورونا.



ويتعين على القادمين إلى إيطاليا إظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا لدى الوصول، ثم قضاء خمسة أيام في الحجر الصحي قبل الخضوع مجددًا لاختبار كوفيد-19.



ومدد وزير الصحة روبرتو سبرانزا الإجراء لمدة أسبوعين حتى منتصف مايو؛ وفق ما نقلته الألمانية.



وكان من المقرر تطبيق شرط الحجر الصحي حتى 30 أبريل، وهو يعود لشهر مارس، وجرى تمديده بالفعل.



ومددت روما أيضًا حظر الدخول واسع النطاق المفروض على القادمين من الهند وبنجلاديش، ليشمل سريلانكا خوفًا من السلالة الهندية من الفيروس.



ولكن يمكن للإيطاليين العودة لبلادهم من هذه الدول.