النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دراسة دولية تشيد بفعالية وكفاءة تجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالمملكة خلال الجائحة

قالت إنها تميزت بالاستجابة السريعة والتفاعل والتواصل وتوفير مصادر متعددة والقياس الدوري

أظهرت دراسة أجراها البنك الدولي لتقييم تجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المملكة خلال جائحة كورونا عن الدراسات الدولية السابقة، فعالية وكفاءة التجربة السعودية، واشادت بمنجزاتها والدروس المستفادة عالمياً في ظل استمرار جهود وزارة التعليم لتطوير منصة "مدرستي" والعمل على استدامتها كمنصة تعليمية إلكترونية مساندة للتعلم الحضوري، لدعم المخرجات التعليمية، وتحسين فرص التعلّم، والمساهمة في تنمية رأس المال البشري بما يتواكب مع مستهدفات رؤية 2030.

وتختلف دراسة البنك الدولي (WB) في تقييمها لتجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال الجائحة عن الدراسات السابقة، من حيث تركيزها على تحديد نقاط قوة التجربة واستجابتها للطوارئ، والتعرف بفرص تحسين نظام التعليم العام من خلال الدروس المستفادة من تجربة التعليم عن بعد.

ووظف البنك الدولي في الدراسة التي أجراها المنهجية المختلطة، حيث استخدمت الدراسة أدوات ميدانية مثل المقابلات ومتابعة الفصول الافتراضية، مع التركيز على جودة العملية التعليمية والتدريس غير التزامني والتزامني في الفصول الافتراضية من حيث جودة الأداء وأثرة على نواتج التعلم، إضافة إلى مجموعات التركيز والأدوات المسحية كالاستبانة وغيرها.

وأبرزت الدراسة الدولية نقاط قوة تجربة المملكة في التعليم عن بُعد، التي تمثلت في الاستجابة السريعة للمحافظة على استمرار الدراسة لمدة عام كامل أثناء الجائحة، وأولوية التفاعل والتواصل بين المعلم والطالب، وكذلك توفير أدوات ومصادر متعددة للعملية التعليمية، والقياس الدوري والتقويم مع توفير الإثراءات التي تحسن من التحصيل الدراسي، إضافة إلى إتاحة التعليم التزامني وغير المتزامن.

وتتمثل نقاط القوة كذلك في ازدياد مهارات الطلبة والمعلمين والمعلمات، ووصول التعليم إلى الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة رغم ظروف الجائحة، وتوفير بدائل تقنية لمن لم يتمكنوا من الحصول على خدمات الانترنت في القرى والهجر بمناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى الحصول على مستويات رضا عالية من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات ومديري المدارس والطلبة وأولياء الأمر، وتحسن مشاركة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم.

ووضعت الدراسة الدولية قائمة بالدروس المستفادة من تجربة التعليم عن بُعد لاستثمارها في تحديد فرص تحسين التعليم العام من خلال التركيز على الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم، والبناء على قرار وزارة التعليم في استمرار العمل بمنصة "مدرستي" للتخطيط لأنماط تعليم مدمج هادف وطويل المدى، مع تحسين رصد بيانات حضور الطلاب عن بعد والطلاب الحاضرين للمدارس أثناء جائحة كورونا، وكذلك توفير مصادر إضافية للطلبة الذين لا يلتحقون بالدروس الافتراضية بشكل منتظم، إضافة إلى الاستمرار في التقويم الوطني لتوفير معلومات مهمة عن المستوى العام لتعلّم الطلاب.

وأشارت الدراسة إلى أهمية برامج التدريب والتطوير المهني في تقوية جودة التدريس لتقليل التباين في أداء المعلمين والمعلمات وتحسين مخرجات التعليم، مع تحديد وتشجيع نشاطات التدريس والتعلم الإبداعية، إضافة إلى تشجيع مشاركة المجتمعات المدرسية في صياغة معايير سلوكية عالية، وتوفير بيئة مناسبة وثقافة مدرسية إيجابية، إلى جانب توفير أجهزة اتصال بالإنترنت لجميع الطلاب الذين لا يمتلكونها، مع صياغة سياسات لوصول الطلاب والمعلمين للأجهزة واستخدام التقنية الرقمية في التعليم.

البنك الدولي التعليم الإلكتروني التعليم عن بعد مدرستي وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دراسة دولية تشيد بفعالية وكفاءة تجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالمملكة خلال الجائحة
سبق

أظهرت دراسة أجراها البنك الدولي لتقييم تجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المملكة خلال جائحة كورونا عن الدراسات الدولية السابقة، فعالية وكفاءة التجربة السعودية، واشادت بمنجزاتها والدروس المستفادة عالمياً في ظل استمرار جهود وزارة التعليم لتطوير منصة "مدرستي" والعمل على استدامتها كمنصة تعليمية إلكترونية مساندة للتعلم الحضوري، لدعم المخرجات التعليمية، وتحسين فرص التعلّم، والمساهمة في تنمية رأس المال البشري بما يتواكب مع مستهدفات رؤية 2030.

وتختلف دراسة البنك الدولي (WB) في تقييمها لتجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال الجائحة عن الدراسات السابقة، من حيث تركيزها على تحديد نقاط قوة التجربة واستجابتها للطوارئ، والتعرف بفرص تحسين نظام التعليم العام من خلال الدروس المستفادة من تجربة التعليم عن بعد.

ووظف البنك الدولي في الدراسة التي أجراها المنهجية المختلطة، حيث استخدمت الدراسة أدوات ميدانية مثل المقابلات ومتابعة الفصول الافتراضية، مع التركيز على جودة العملية التعليمية والتدريس غير التزامني والتزامني في الفصول الافتراضية من حيث جودة الأداء وأثرة على نواتج التعلم، إضافة إلى مجموعات التركيز والأدوات المسحية كالاستبانة وغيرها.

وأبرزت الدراسة الدولية نقاط قوة تجربة المملكة في التعليم عن بُعد، التي تمثلت في الاستجابة السريعة للمحافظة على استمرار الدراسة لمدة عام كامل أثناء الجائحة، وأولوية التفاعل والتواصل بين المعلم والطالب، وكذلك توفير أدوات ومصادر متعددة للعملية التعليمية، والقياس الدوري والتقويم مع توفير الإثراءات التي تحسن من التحصيل الدراسي، إضافة إلى إتاحة التعليم التزامني وغير المتزامن.

وتتمثل نقاط القوة كذلك في ازدياد مهارات الطلبة والمعلمين والمعلمات، ووصول التعليم إلى الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة رغم ظروف الجائحة، وتوفير بدائل تقنية لمن لم يتمكنوا من الحصول على خدمات الانترنت في القرى والهجر بمناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى الحصول على مستويات رضا عالية من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات ومديري المدارس والطلبة وأولياء الأمر، وتحسن مشاركة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم.

ووضعت الدراسة الدولية قائمة بالدروس المستفادة من تجربة التعليم عن بُعد لاستثمارها في تحديد فرص تحسين التعليم العام من خلال التركيز على الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم، والبناء على قرار وزارة التعليم في استمرار العمل بمنصة "مدرستي" للتخطيط لأنماط تعليم مدمج هادف وطويل المدى، مع تحسين رصد بيانات حضور الطلاب عن بعد والطلاب الحاضرين للمدارس أثناء جائحة كورونا، وكذلك توفير مصادر إضافية للطلبة الذين لا يلتحقون بالدروس الافتراضية بشكل منتظم، إضافة إلى الاستمرار في التقويم الوطني لتوفير معلومات مهمة عن المستوى العام لتعلّم الطلاب.

وأشارت الدراسة إلى أهمية برامج التدريب والتطوير المهني في تقوية جودة التدريس لتقليل التباين في أداء المعلمين والمعلمات وتحسين مخرجات التعليم، مع تحديد وتشجيع نشاطات التدريس والتعلم الإبداعية، إضافة إلى تشجيع مشاركة المجتمعات المدرسية في صياغة معايير سلوكية عالية، وتوفير بيئة مناسبة وثقافة مدرسية إيجابية، إلى جانب توفير أجهزة اتصال بالإنترنت لجميع الطلاب الذين لا يمتلكونها، مع صياغة سياسات لوصول الطلاب والمعلمين للأجهزة واستخدام التقنية الرقمية في التعليم.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
07:04 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
07:38 PM

دراسة دولية تشيد بفعالية وكفاءة تجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالمملكة خلال الجائحة

قالت إنها تميزت بالاستجابة السريعة والتفاعل والتواصل وتوفير مصادر متعددة والقياس الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
266

أظهرت دراسة أجراها البنك الدولي لتقييم تجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المملكة خلال جائحة كورونا عن الدراسات الدولية السابقة، فعالية وكفاءة التجربة السعودية، واشادت بمنجزاتها والدروس المستفادة عالمياً في ظل استمرار جهود وزارة التعليم لتطوير منصة "مدرستي" والعمل على استدامتها كمنصة تعليمية إلكترونية مساندة للتعلم الحضوري، لدعم المخرجات التعليمية، وتحسين فرص التعلّم، والمساهمة في تنمية رأس المال البشري بما يتواكب مع مستهدفات رؤية 2030.

وتختلف دراسة البنك الدولي (WB) في تقييمها لتجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال الجائحة عن الدراسات السابقة، من حيث تركيزها على تحديد نقاط قوة التجربة واستجابتها للطوارئ، والتعرف بفرص تحسين نظام التعليم العام من خلال الدروس المستفادة من تجربة التعليم عن بعد.

ووظف البنك الدولي في الدراسة التي أجراها المنهجية المختلطة، حيث استخدمت الدراسة أدوات ميدانية مثل المقابلات ومتابعة الفصول الافتراضية، مع التركيز على جودة العملية التعليمية والتدريس غير التزامني والتزامني في الفصول الافتراضية من حيث جودة الأداء وأثرة على نواتج التعلم، إضافة إلى مجموعات التركيز والأدوات المسحية كالاستبانة وغيرها.

وأبرزت الدراسة الدولية نقاط قوة تجربة المملكة في التعليم عن بُعد، التي تمثلت في الاستجابة السريعة للمحافظة على استمرار الدراسة لمدة عام كامل أثناء الجائحة، وأولوية التفاعل والتواصل بين المعلم والطالب، وكذلك توفير أدوات ومصادر متعددة للعملية التعليمية، والقياس الدوري والتقويم مع توفير الإثراءات التي تحسن من التحصيل الدراسي، إضافة إلى إتاحة التعليم التزامني وغير المتزامن.

وتتمثل نقاط القوة كذلك في ازدياد مهارات الطلبة والمعلمين والمعلمات، ووصول التعليم إلى الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة رغم ظروف الجائحة، وتوفير بدائل تقنية لمن لم يتمكنوا من الحصول على خدمات الانترنت في القرى والهجر بمناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى الحصول على مستويات رضا عالية من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات ومديري المدارس والطلبة وأولياء الأمر، وتحسن مشاركة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم.

ووضعت الدراسة الدولية قائمة بالدروس المستفادة من تجربة التعليم عن بُعد لاستثمارها في تحديد فرص تحسين التعليم العام من خلال التركيز على الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم، والبناء على قرار وزارة التعليم في استمرار العمل بمنصة "مدرستي" للتخطيط لأنماط تعليم مدمج هادف وطويل المدى، مع تحسين رصد بيانات حضور الطلاب عن بعد والطلاب الحاضرين للمدارس أثناء جائحة كورونا، وكذلك توفير مصادر إضافية للطلبة الذين لا يلتحقون بالدروس الافتراضية بشكل منتظم، إضافة إلى الاستمرار في التقويم الوطني لتوفير معلومات مهمة عن المستوى العام لتعلّم الطلاب.

وأشارت الدراسة إلى أهمية برامج التدريب والتطوير المهني في تقوية جودة التدريس لتقليل التباين في أداء المعلمين والمعلمات وتحسين مخرجات التعليم، مع تحديد وتشجيع نشاطات التدريس والتعلم الإبداعية، إضافة إلى تشجيع مشاركة المجتمعات المدرسية في صياغة معايير سلوكية عالية، وتوفير بيئة مناسبة وثقافة مدرسية إيجابية، إلى جانب توفير أجهزة اتصال بالإنترنت لجميع الطلاب الذين لا يمتلكونها، مع صياغة سياسات لوصول الطلاب والمعلمين للأجهزة واستخدام التقنية الرقمية في التعليم.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,609
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,338
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,029
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,060

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة