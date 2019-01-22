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"الحصيني": أجواء باردة في معظم مناطق المملكة فجر الأحد

توقعات بهطول أمطار على المرتفعات الغربية والجنوبية

توقَّع خبير الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء فجر غد الأحد من باردة إلى باردة جداً على معظم مناطق المملكة، باستثناء الساحل الغربي ستكون الأجواء معتدلة.

وأشار إلى أن ميل الأجواء للبرودة إلى لطيفة نهاراً على معظم المناطق، فإنها تميل للحرارة على الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر.

وأوضح "الحصيني" أن السماء ستكون صحواً بوجه عام؛ مع توقعات بهطول أمطار على المرتفعات الغربية والجنوبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": أجواء باردة في معظم مناطق المملكة فجر الأحد
سبق

توقَّع خبير الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء فجر غد الأحد من باردة إلى باردة جداً على معظم مناطق المملكة، باستثناء الساحل الغربي ستكون الأجواء معتدلة.

وأشار إلى أن ميل الأجواء للبرودة إلى لطيفة نهاراً على معظم المناطق، فإنها تميل للحرارة على الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر.

وأوضح "الحصيني" أن السماء ستكون صحواً بوجه عام؛ مع توقعات بهطول أمطار على المرتفعات الغربية والجنوبية.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
07:24 PM

"الحصيني": أجواء باردة في معظم مناطق المملكة فجر الأحد

توقعات بهطول أمطار على المرتفعات الغربية والجنوبية

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منصور الشلاقي - الرياض
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توقَّع خبير الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء فجر غد الأحد من باردة إلى باردة جداً على معظم مناطق المملكة، باستثناء الساحل الغربي ستكون الأجواء معتدلة.

وأشار إلى أن ميل الأجواء للبرودة إلى لطيفة نهاراً على معظم المناطق، فإنها تميل للحرارة على الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر.

وأوضح "الحصيني" أن السماء ستكون صحواً بوجه عام؛ مع توقعات بهطول أمطار على المرتفعات الغربية والجنوبية.

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