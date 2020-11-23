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شرطة الرياض: القبض على مواطن تورط باقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة

جميعها بحي طويق غرب العاصمة

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن/ في العقد الثالث من العمر)، ثبت تورطه بأقتحام وسرقة المنازل وسرقة المركبات المتوقفة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكاب عدت جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، جميعها بحي طويق غرب مدينة الرياض، بلغت قيمة المسروقات بها اثنان وعشرون ألف (٢٢,٠٠٠) ريال، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض: القبض على مواطن تورط باقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة
سبق

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن/ في العقد الثالث من العمر)، ثبت تورطه بأقتحام وسرقة المنازل وسرقة المركبات المتوقفة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكاب عدت جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، جميعها بحي طويق غرب مدينة الرياض، بلغت قيمة المسروقات بها اثنان وعشرون ألف (٢٢,٠٠٠) ريال، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
05:24 PM

شرطة الرياض: القبض على مواطن تورط باقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة

جميعها بحي طويق غرب العاصمة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,823

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن/ في العقد الثالث من العمر)، ثبت تورطه بأقتحام وسرقة المنازل وسرقة المركبات المتوقفة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكاب عدت جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، جميعها بحي طويق غرب مدينة الرياض، بلغت قيمة المسروقات بها اثنان وعشرون ألف (٢٢,٠٠٠) ريال، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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