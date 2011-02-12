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"المنشطات" تراقب الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والنصر

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عن تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد وضيفه النصر في قمة مباريات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الاتحاد والنصر، وجرى إبلاغ الأجهزة الإدارية لدى الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".


كما تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة أبها والحزم والتي أقيمت اليوم ضمن ذات الجولة.

يشار أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق، إضافة لمراقب المباراة.

الاتحاد النصر رابطة دوري المحترفين السعودي المنشطات اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المنشطات" تراقب الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والنصر
سبق

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عن تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد وضيفه النصر في قمة مباريات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الاتحاد والنصر، وجرى إبلاغ الأجهزة الإدارية لدى الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".


كما تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة أبها والحزم والتي أقيمت اليوم ضمن ذات الجولة.

يشار أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق، إضافة لمراقب المباراة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
07:49 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:10 AM

"المنشطات" تراقب الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والنصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عن تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد وضيفه النصر في قمة مباريات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الاتحاد والنصر، وجرى إبلاغ الأجهزة الإدارية لدى الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".


كما تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة أبها والحزم والتي أقيمت اليوم ضمن ذات الجولة.

يشار أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق، إضافة لمراقب المباراة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
142 مليون ..

142 مليون ..

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