"المنشطات" تراقب الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والنصر

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عن تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد وضيفه النصر في قمة مباريات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الاتحاد والنصر، وجرى إبلاغ الأجهزة الإدارية لدى الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".



كما تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة أبها والحزم والتي أقيمت اليوم ضمن ذات الجولة.

يشار أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق، إضافة لمراقب المباراة.