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عربة وحبل بين ابن وأبيه.. هنا البر والوفاء وطرق رد الجميل.. صورة

ضارباً أروع الأمثلة لينهي معاناته في الوصول إلى رمي الجمرات

ضرب حاج باكستاني أروع الأمثلة في البر والوفاء، لينهي معاناة والده من مشقة الوصول إلى الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.

وأظهرت صورة تم التقاطها من مقربة من مدخل منشأة الجمرات حاجاً يربط حبلاً بعربة وعلى متنها مسن، ويشق طريقه للوصول إلى جسر الجمرات.

وعند سؤاله أفاد بأنه والده، وأنه مهما بذل من جهد فلن يرد جزءاً مما قدمه له والده طيلة حياته، معبراً عن فرحته بعد أن منّ الله عليه بزيارة الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عربة وحبل بين ابن وأبيه.. هنا البر والوفاء وطرق رد الجميل.. صورة
سبق

ضرب حاج باكستاني أروع الأمثلة في البر والوفاء، لينهي معاناة والده من مشقة الوصول إلى الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.

وأظهرت صورة تم التقاطها من مقربة من مدخل منشأة الجمرات حاجاً يربط حبلاً بعربة وعلى متنها مسن، ويشق طريقه للوصول إلى جسر الجمرات.

وعند سؤاله أفاد بأنه والده، وأنه مهما بذل من جهد فلن يرد جزءاً مما قدمه له والده طيلة حياته، معبراً عن فرحته بعد أن منّ الله عليه بزيارة الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
03:34 PM

عربة وحبل بين ابن وأبيه.. هنا البر والوفاء وطرق رد الجميل.. صورة

ضارباً أروع الأمثلة لينهي معاناته في الوصول إلى رمي الجمرات

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
2
3,644

ضرب حاج باكستاني أروع الأمثلة في البر والوفاء، لينهي معاناة والده من مشقة الوصول إلى الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.

وأظهرت صورة تم التقاطها من مقربة من مدخل منشأة الجمرات حاجاً يربط حبلاً بعربة وعلى متنها مسن، ويشق طريقه للوصول إلى جسر الجمرات.

وعند سؤاله أفاد بأنه والده، وأنه مهما بذل من جهد فلن يرد جزءاً مما قدمه له والده طيلة حياته، معبراً عن فرحته بعد أن منّ الله عليه بزيارة الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج.

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