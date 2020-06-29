النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"زمان": التحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني خيار إستراتيجي للاختبارات

في ندوة نظمتها اليونيسيف واليونسكو والبنك الدولي

استعرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، تجربة المملكة في إجراء اختبارات القبول للجامعات، والاستفادة من التقدم التقني وتطبيقات التحول الرقمي لتنفيذ هذه الاختبارات إلكترونيًا، سواء، للطلبة في منازلهم (نحو ٧٥ ٪ من الطلبة)، أو في مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة (٢٥ ٪ من المتقدمين)، وحرصها على تحقيق العدالة بين جميع الطلاب مع درجة عالية من الصدق والثبات.

جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم الاثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٠م، في الندوة الدولية الافتراضية بعنوان "اتخاذ قرارات عالية المخاطر بشأن تقدم الطلاب وتطورهم في زمن كورونا ( COVID-19)، التي نظمتها اليونيسيف واليونسكو والبنك الدولي حول إطار إعادة فتح المدارس، حيث تهدف الندوة إلى مشاركة تجارب الدول بمنهجيات مختلفة في اتخاذ القرارات حول الاختبارات عالية المخاطر للطلبة بما يلائم الوقت الحالي (فترة كورونا)، إضافة إلى الاعتبارات التي وجهت اختيار المنهجية والتحديات والآثار المستقبلية، ووقع الاختيار على تجربة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والإكوادور.

وتناول الدكتور زمان أبرز التحديات التي واجهت المشروع، وإستراتيجيات الهيئة في تجاوزها وتوفير فرص التجريب الإلزامي للاختبار لجميع الطلبة قبل الاختبار الفعلي، وتقديم الدعم الفني بأكثر من أسلوب، وفرص إعادة الاختبار لجميع من واجهتهم مشاكل تقنية خلال أداء الاختبارات في منازلهم أو في المقرات.

وأوضح رئيس الهيئة في مشاركته، أن المبادرة، وما شهدته من دعم ومساندة من مختلف الجهات الحكومية الممثلة في -اللجنة العليا للتحول الرقمي-، تحولت من خلال الممارسة والتطبيق من مجرد حل للتعامل مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلى خيار إستراتيجي للتحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني للاختبارات والتقويم وفق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة ٢٠٣٠.

يُذكر أن اليونيسيف واليونسكو والبنك الدولي نظموا سلسلة من الندوات الافتراضية المشتركة حول إطار إعادة فتح المدارس، كجزء من التحالف العالمي للتعليم حول الجهود المبذولة خلال فترة كورونا COVID19 لدعم الحكومات في تعزيز التعلم عن بعد، وتيسير إعادة فتح المدارس، كما أن الندوة تعد الندوة الافتراضية الخامسة التي يتم تنظيمها بذلك الخصوص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"زمان": التحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني خيار إستراتيجي للاختبارات
سبق

استعرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، تجربة المملكة في إجراء اختبارات القبول للجامعات، والاستفادة من التقدم التقني وتطبيقات التحول الرقمي لتنفيذ هذه الاختبارات إلكترونيًا، سواء، للطلبة في منازلهم (نحو ٧٥ ٪ من الطلبة)، أو في مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة (٢٥ ٪ من المتقدمين)، وحرصها على تحقيق العدالة بين جميع الطلاب مع درجة عالية من الصدق والثبات.

جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم الاثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٠م، في الندوة الدولية الافتراضية بعنوان "اتخاذ قرارات عالية المخاطر بشأن تقدم الطلاب وتطورهم في زمن كورونا ( COVID-19)، التي نظمتها اليونيسيف واليونسكو والبنك الدولي حول إطار إعادة فتح المدارس، حيث تهدف الندوة إلى مشاركة تجارب الدول بمنهجيات مختلفة في اتخاذ القرارات حول الاختبارات عالية المخاطر للطلبة بما يلائم الوقت الحالي (فترة كورونا)، إضافة إلى الاعتبارات التي وجهت اختيار المنهجية والتحديات والآثار المستقبلية، ووقع الاختيار على تجربة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والإكوادور.

وتناول الدكتور زمان أبرز التحديات التي واجهت المشروع، وإستراتيجيات الهيئة في تجاوزها وتوفير فرص التجريب الإلزامي للاختبار لجميع الطلبة قبل الاختبار الفعلي، وتقديم الدعم الفني بأكثر من أسلوب، وفرص إعادة الاختبار لجميع من واجهتهم مشاكل تقنية خلال أداء الاختبارات في منازلهم أو في المقرات.

وأوضح رئيس الهيئة في مشاركته، أن المبادرة، وما شهدته من دعم ومساندة من مختلف الجهات الحكومية الممثلة في -اللجنة العليا للتحول الرقمي-، تحولت من خلال الممارسة والتطبيق من مجرد حل للتعامل مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلى خيار إستراتيجي للتحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني للاختبارات والتقويم وفق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة ٢٠٣٠.

يُذكر أن اليونيسيف واليونسكو والبنك الدولي نظموا سلسلة من الندوات الافتراضية المشتركة حول إطار إعادة فتح المدارس، كجزء من التحالف العالمي للتعليم حول الجهود المبذولة خلال فترة كورونا COVID19 لدعم الحكومات في تعزيز التعلم عن بعد، وتيسير إعادة فتح المدارس، كما أن الندوة تعد الندوة الافتراضية الخامسة التي يتم تنظيمها بذلك الخصوص.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
10:10 PM

"زمان": التحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني خيار إستراتيجي للاختبارات

في ندوة نظمتها اليونيسيف واليونسكو والبنك الدولي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
646

استعرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، تجربة المملكة في إجراء اختبارات القبول للجامعات، والاستفادة من التقدم التقني وتطبيقات التحول الرقمي لتنفيذ هذه الاختبارات إلكترونيًا، سواء، للطلبة في منازلهم (نحو ٧٥ ٪ من الطلبة)، أو في مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة (٢٥ ٪ من المتقدمين)، وحرصها على تحقيق العدالة بين جميع الطلاب مع درجة عالية من الصدق والثبات.

جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم الاثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٠م، في الندوة الدولية الافتراضية بعنوان "اتخاذ قرارات عالية المخاطر بشأن تقدم الطلاب وتطورهم في زمن كورونا ( COVID-19)، التي نظمتها اليونيسيف واليونسكو والبنك الدولي حول إطار إعادة فتح المدارس، حيث تهدف الندوة إلى مشاركة تجارب الدول بمنهجيات مختلفة في اتخاذ القرارات حول الاختبارات عالية المخاطر للطلبة بما يلائم الوقت الحالي (فترة كورونا)، إضافة إلى الاعتبارات التي وجهت اختيار المنهجية والتحديات والآثار المستقبلية، ووقع الاختيار على تجربة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والإكوادور.

وتناول الدكتور زمان أبرز التحديات التي واجهت المشروع، وإستراتيجيات الهيئة في تجاوزها وتوفير فرص التجريب الإلزامي للاختبار لجميع الطلبة قبل الاختبار الفعلي، وتقديم الدعم الفني بأكثر من أسلوب، وفرص إعادة الاختبار لجميع من واجهتهم مشاكل تقنية خلال أداء الاختبارات في منازلهم أو في المقرات.

وأوضح رئيس الهيئة في مشاركته، أن المبادرة، وما شهدته من دعم ومساندة من مختلف الجهات الحكومية الممثلة في -اللجنة العليا للتحول الرقمي-، تحولت من خلال الممارسة والتطبيق من مجرد حل للتعامل مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلى خيار إستراتيجي للتحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني للاختبارات والتقويم وفق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة ٢٠٣٠.

يُذكر أن اليونيسيف واليونسكو والبنك الدولي نظموا سلسلة من الندوات الافتراضية المشتركة حول إطار إعادة فتح المدارس، كجزء من التحالف العالمي للتعليم حول الجهود المبذولة خلال فترة كورونا COVID19 لدعم الحكومات في تعزيز التعلم عن بعد، وتيسير إعادة فتح المدارس، كما أن الندوة تعد الندوة الافتراضية الخامسة التي يتم تنظيمها بذلك الخصوص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,487
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,526
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,350
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,664

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة