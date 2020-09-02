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أمير منطقة تبوك يلتقي عددًا من المشائخ بمحافظتي أملج والوجه

أكد على ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية للمواطنين

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم في قاعة الاستقبالات بديوان الإمارة، عددًا من المشائخ والمعرفين في محافظتي أملج والوجه.


رحب أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بالجميع، مؤكداً على الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- بالمواطن وبما يكفل تحقيق كل احتياجاتهم.


وسأل أمير منطقة تبوك في ختام اللقاء، الله -عز وجل- أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، حفظهما الله.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير منطقة تبوك يلتقي عددًا من المشائخ بمحافظتي أملج والوجه
سبق

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم في قاعة الاستقبالات بديوان الإمارة، عددًا من المشائخ والمعرفين في محافظتي أملج والوجه.


رحب أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بالجميع، مؤكداً على الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- بالمواطن وبما يكفل تحقيق كل احتياجاتهم.


وسأل أمير منطقة تبوك في ختام اللقاء، الله -عز وجل- أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، حفظهما الله.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
04:50 PM

أمير منطقة تبوك يلتقي عددًا من المشائخ بمحافظتي أملج والوجه

أكد على ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية للمواطنين

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
457

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم في قاعة الاستقبالات بديوان الإمارة، عددًا من المشائخ والمعرفين في محافظتي أملج والوجه.


رحب أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بالجميع، مؤكداً على الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- بالمواطن وبما يكفل تحقيق كل احتياجاتهم.


وسأل أمير منطقة تبوك في ختام اللقاء، الله -عز وجل- أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، حفظهما الله.

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