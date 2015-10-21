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الرياض.. الإطاحة بـ3 مواطنين ومخالفين لأمن الحدود سرقوا (6) مركبات وقاموا بتفكيكها وبيعها

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص، (3) مواطنين ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا سرقة (6) مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها، والقيام بإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها، كما استُردت مركبتان قبل تفكيكهما، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم للنيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. الإطاحة بـ3 مواطنين ومخالفين لأمن الحدود سرقوا (6) مركبات وقاموا بتفكيكها وبيعها
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص، (3) مواطنين ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا سرقة (6) مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها، والقيام بإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها، كما استُردت مركبتان قبل تفكيكهما، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم للنيابة العامة.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
09:51 PM

الرياض.. الإطاحة بـ3 مواطنين ومخالفين لأمن الحدود سرقوا (6) مركبات وقاموا بتفكيكها وبيعها

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص، (3) مواطنين ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا سرقة (6) مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها، والقيام بإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها، كما استُردت مركبتان قبل تفكيكهما، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم للنيابة العامة.

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