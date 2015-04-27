النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية

رعى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم، الحفل الختامي لبرنامج "التميز المؤسسي في جهات القطاع غير الربحي"، والذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية التنمية البشرية "همة" بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد بن عبدالله اللحيدان، والمدير التنفيذي بداح بن عايض القحطاني، وبعض القيادات في منشآت القطاع غير الربحي، والجهات المشرفة عليه.

واحتوى البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 2000 ممثل لـ 20 جهة من جهات القطاع غير الربحي بالمنطقة على أكثر من 300 لقاء و80 دورة و60 مشروعًا من مشروعات التحسين بهدف تأهيل وتطوير الجهات.

كما تم عقد جلسات وورش عمل تطويرية أخرى لتصميم ثلاث منهجيات عمل لكل جهة مشاركة، والتأكد من جاهزية كل جهة للانتقال للمستوى الذي يليه من رحلة النضج المؤسسي.

وفي ختام الحفل، كرّم الدكتور الحربي الجهات المشاركة شاكرًا لهم ولجمعية التنمية البشرية همة جهودهم خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من الأهداف والمشروعات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تتجه إلى بناء وطن أكثر ازدهارًا في جميع المجالات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية
سبق

رعى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم، الحفل الختامي لبرنامج "التميز المؤسسي في جهات القطاع غير الربحي"، والذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية التنمية البشرية "همة" بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد بن عبدالله اللحيدان، والمدير التنفيذي بداح بن عايض القحطاني، وبعض القيادات في منشآت القطاع غير الربحي، والجهات المشرفة عليه.

واحتوى البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 2000 ممثل لـ 20 جهة من جهات القطاع غير الربحي بالمنطقة على أكثر من 300 لقاء و80 دورة و60 مشروعًا من مشروعات التحسين بهدف تأهيل وتطوير الجهات.

كما تم عقد جلسات وورش عمل تطويرية أخرى لتصميم ثلاث منهجيات عمل لكل جهة مشاركة، والتأكد من جاهزية كل جهة للانتقال للمستوى الذي يليه من رحلة النضج المؤسسي.

وفي ختام الحفل، كرّم الدكتور الحربي الجهات المشاركة شاكرًا لهم ولجمعية التنمية البشرية همة جهودهم خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من الأهداف والمشروعات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تتجه إلى بناء وطن أكثر ازدهارًا في جميع المجالات.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
12:37 AM

"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
26

رعى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم، الحفل الختامي لبرنامج "التميز المؤسسي في جهات القطاع غير الربحي"، والذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية التنمية البشرية "همة" بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد بن عبدالله اللحيدان، والمدير التنفيذي بداح بن عايض القحطاني، وبعض القيادات في منشآت القطاع غير الربحي، والجهات المشرفة عليه.

واحتوى البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 2000 ممثل لـ 20 جهة من جهات القطاع غير الربحي بالمنطقة على أكثر من 300 لقاء و80 دورة و60 مشروعًا من مشروعات التحسين بهدف تأهيل وتطوير الجهات.

كما تم عقد جلسات وورش عمل تطويرية أخرى لتصميم ثلاث منهجيات عمل لكل جهة مشاركة، والتأكد من جاهزية كل جهة للانتقال للمستوى الذي يليه من رحلة النضج المؤسسي.

وفي ختام الحفل، كرّم الدكتور الحربي الجهات المشاركة شاكرًا لهم ولجمعية التنمية البشرية همة جهودهم خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من الأهداف والمشروعات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تتجه إلى بناء وطن أكثر ازدهارًا في جميع المجالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,398
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,220
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,726
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,663

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة