"بلدي جدة" يستعرض 11 عنصراً للتشوه البصري بينها "الأرصفة المتهالكة"

طالب الأمانة بتقرير عن الآلية المتخذة في تطبيق الدليل المعتمد من الوزارة

استعرض المجلس البلدي بجدة الدليل المعد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بالتشوه البصري والذي تضمن 11 عنصراً للتشوه البصري في المدن، من أهمها لوحات المحلات التجارية والملصقات الدعائية المشوهة والأرصفة المتهالكة وحفر الشوارع ومخالفات البناء والهدم والتحويلات والحواجز الخرسانية والسيارات التالفة والمهملة والأراضي الفضاء غير المسورة والكتابات المشوهة وأعمدة الإنارة المتهالكة وحاويات النظافة والباعة الجائلين.

جاء ذلك خلال الجلسة "73" التي عقدها المجلس برئاسة رئيسه عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وحضور الأعضاء، وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة موضوع التشوه البصري.

وقرر مخاطبة أمانة محافظة جدة بتزويده بتقرير ربع سنوي عن أعمالها فيما يخص التشوه البصري وعن الآلية المتخذة من الأمانة في تطبيق دليل التشوه البصري المعتمد من الوزارة.

وأوضح رئيس المجلس أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله ومن أهمها الاطلاع على ميزانية أمانة محافظة جدة للعام المالي ٢٠٢١م، حيث تقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة بالمجلس لدراستها وإبداء المرئيات حيالها ومن ثم مناقشتها في الجلسة القادمة.

وقال "المحمدي": المجلس أقر الرفع للأمانة للإفادة عن بعض المخالفات بالواجهة البحرية والإجراءات المتخذة، كما ناقش المجلس مشكلة حي النعيم المتمثلة في عدم جودة إعادة أعمال الردم والسفلتة للحفريات وعدم التزام مقدمي الخدمات ومقاوليهم والمكاتب الاستشارية بتطبيق المعايير المعتمدة بهذا الشأن.

وأضاف: تقرر الطلب من إدارة التشغيل والصيانة بالأمانة تقديم عرض بما لديهم من خطط بهذا الخصوص، وكذلك تكليف عضو المجلس ممثل الدائرة بإعداد تقرير عن وضع الحي المذكور وبموجبه يتم اتخاذ القرارات اللازمة.

وأضاف: تمت إحالة شكوى سكان حي النخيل المتضمنة معاناتهم من مدخل الحي من الجهة الجنوبية امتداد طريق الملك عبدالله شرقًا وما يشكله الدوران للخلف بموقعه الحالي من خطورة لمستخدمي الطريق أثناء الدخول للحي إلى أمانة محافظة جدة لإيجاد الحلول المرورية المناسبة لحل هذه الإشكالية بأسرع وقت ممكن .

وثمّن رئيس المجلس التجاوب المثمر من قبل أمانة محافظة جدة مع ما يردها من المجلس من شكاوى مواطنين وملاحظات الأعضاء ومحاولة سرعة حلها بحسب الأهمية والإمكانات.

وأشار إلى انه يتم في الوقت الحالي إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس للعام المنصرم ٢٠٢٠م تحت إشراف لجنة شكلت من أعضائه لهذا الخصوص.