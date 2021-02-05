النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بلدي جدة" يستعرض 11 عنصراً للتشوه البصري بينها "الأرصفة المتهالكة"

طالب الأمانة بتقرير عن الآلية المتخذة في تطبيق الدليل المعتمد من الوزارة

استعرض المجلس البلدي بجدة الدليل المعد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بالتشوه البصري والذي تضمن 11 عنصراً للتشوه البصري في المدن، من أهمها لوحات المحلات التجارية والملصقات الدعائية المشوهة والأرصفة المتهالكة وحفر الشوارع ومخالفات البناء والهدم والتحويلات والحواجز الخرسانية والسيارات التالفة والمهملة والأراضي الفضاء غير المسورة والكتابات المشوهة وأعمدة الإنارة المتهالكة وحاويات النظافة والباعة الجائلين.

جاء ذلك خلال الجلسة "73" التي عقدها المجلس برئاسة رئيسه عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وحضور الأعضاء، وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة موضوع التشوه البصري.

وقرر مخاطبة أمانة محافظة جدة بتزويده بتقرير ربع سنوي عن أعمالها فيما يخص التشوه البصري وعن الآلية المتخذة من الأمانة في تطبيق دليل التشوه البصري المعتمد من الوزارة.

وأوضح رئيس المجلس أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله ومن أهمها الاطلاع على ميزانية أمانة محافظة جدة للعام المالي ٢٠٢١م، حيث تقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة بالمجلس لدراستها وإبداء المرئيات حيالها ومن ثم مناقشتها في الجلسة القادمة.
وقال "المحمدي": المجلس أقر الرفع للأمانة للإفادة عن بعض المخالفات بالواجهة البحرية والإجراءات المتخذة، كما ناقش المجلس مشكلة حي النعيم المتمثلة في عدم جودة إعادة أعمال الردم والسفلتة للحفريات وعدم التزام مقدمي الخدمات ومقاوليهم والمكاتب الاستشارية بتطبيق المعايير المعتمدة بهذا الشأن.
وأضاف: تقرر الطلب من إدارة التشغيل والصيانة بالأمانة تقديم عرض بما لديهم من خطط بهذا الخصوص، وكذلك تكليف عضو المجلس ممثل الدائرة بإعداد تقرير عن وضع الحي المذكور وبموجبه يتم اتخاذ القرارات اللازمة.

وأضاف: تمت إحالة شكوى سكان حي النخيل المتضمنة معاناتهم من مدخل الحي من الجهة الجنوبية امتداد طريق الملك عبدالله شرقًا وما يشكله الدوران للخلف بموقعه الحالي من خطورة لمستخدمي الطريق أثناء الدخول للحي إلى أمانة محافظة جدة لإيجاد الحلول المرورية المناسبة لحل هذه الإشكالية بأسرع وقت ممكن .

وثمّن رئيس المجلس التجاوب المثمر من قبل أمانة محافظة جدة مع ما يردها من المجلس من شكاوى مواطنين وملاحظات الأعضاء ومحاولة سرعة حلها بحسب الأهمية والإمكانات.

وأشار إلى انه يتم في الوقت الحالي إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس للعام المنصرم ٢٠٢٠م تحت إشراف لجنة شكلت من أعضائه لهذا الخصوص.

وزارة الشؤون البلدية والقروية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدي جدة" يستعرض 11 عنصراً للتشوه البصري بينها "الأرصفة المتهالكة"
سبق

استعرض المجلس البلدي بجدة الدليل المعد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بالتشوه البصري والذي تضمن 11 عنصراً للتشوه البصري في المدن، من أهمها لوحات المحلات التجارية والملصقات الدعائية المشوهة والأرصفة المتهالكة وحفر الشوارع ومخالفات البناء والهدم والتحويلات والحواجز الخرسانية والسيارات التالفة والمهملة والأراضي الفضاء غير المسورة والكتابات المشوهة وأعمدة الإنارة المتهالكة وحاويات النظافة والباعة الجائلين.

جاء ذلك خلال الجلسة "73" التي عقدها المجلس برئاسة رئيسه عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وحضور الأعضاء، وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة موضوع التشوه البصري.

وقرر مخاطبة أمانة محافظة جدة بتزويده بتقرير ربع سنوي عن أعمالها فيما يخص التشوه البصري وعن الآلية المتخذة من الأمانة في تطبيق دليل التشوه البصري المعتمد من الوزارة.

وأوضح رئيس المجلس أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله ومن أهمها الاطلاع على ميزانية أمانة محافظة جدة للعام المالي ٢٠٢١م، حيث تقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة بالمجلس لدراستها وإبداء المرئيات حيالها ومن ثم مناقشتها في الجلسة القادمة.
وقال "المحمدي": المجلس أقر الرفع للأمانة للإفادة عن بعض المخالفات بالواجهة البحرية والإجراءات المتخذة، كما ناقش المجلس مشكلة حي النعيم المتمثلة في عدم جودة إعادة أعمال الردم والسفلتة للحفريات وعدم التزام مقدمي الخدمات ومقاوليهم والمكاتب الاستشارية بتطبيق المعايير المعتمدة بهذا الشأن.
وأضاف: تقرر الطلب من إدارة التشغيل والصيانة بالأمانة تقديم عرض بما لديهم من خطط بهذا الخصوص، وكذلك تكليف عضو المجلس ممثل الدائرة بإعداد تقرير عن وضع الحي المذكور وبموجبه يتم اتخاذ القرارات اللازمة.

وأضاف: تمت إحالة شكوى سكان حي النخيل المتضمنة معاناتهم من مدخل الحي من الجهة الجنوبية امتداد طريق الملك عبدالله شرقًا وما يشكله الدوران للخلف بموقعه الحالي من خطورة لمستخدمي الطريق أثناء الدخول للحي إلى أمانة محافظة جدة لإيجاد الحلول المرورية المناسبة لحل هذه الإشكالية بأسرع وقت ممكن .

وثمّن رئيس المجلس التجاوب المثمر من قبل أمانة محافظة جدة مع ما يردها من المجلس من شكاوى مواطنين وملاحظات الأعضاء ومحاولة سرعة حلها بحسب الأهمية والإمكانات.

وأشار إلى انه يتم في الوقت الحالي إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس للعام المنصرم ٢٠٢٠م تحت إشراف لجنة شكلت من أعضائه لهذا الخصوص.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
02:44 PM

"بلدي جدة" يستعرض 11 عنصراً للتشوه البصري بينها "الأرصفة المتهالكة"

طالب الأمانة بتقرير عن الآلية المتخذة في تطبيق الدليل المعتمد من الوزارة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
1,026

استعرض المجلس البلدي بجدة الدليل المعد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بالتشوه البصري والذي تضمن 11 عنصراً للتشوه البصري في المدن، من أهمها لوحات المحلات التجارية والملصقات الدعائية المشوهة والأرصفة المتهالكة وحفر الشوارع ومخالفات البناء والهدم والتحويلات والحواجز الخرسانية والسيارات التالفة والمهملة والأراضي الفضاء غير المسورة والكتابات المشوهة وأعمدة الإنارة المتهالكة وحاويات النظافة والباعة الجائلين.

جاء ذلك خلال الجلسة "73" التي عقدها المجلس برئاسة رئيسه عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وحضور الأعضاء، وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة موضوع التشوه البصري.

وقرر مخاطبة أمانة محافظة جدة بتزويده بتقرير ربع سنوي عن أعمالها فيما يخص التشوه البصري وعن الآلية المتخذة من الأمانة في تطبيق دليل التشوه البصري المعتمد من الوزارة.

وأوضح رئيس المجلس أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله ومن أهمها الاطلاع على ميزانية أمانة محافظة جدة للعام المالي ٢٠٢١م، حيث تقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة بالمجلس لدراستها وإبداء المرئيات حيالها ومن ثم مناقشتها في الجلسة القادمة.
وقال "المحمدي": المجلس أقر الرفع للأمانة للإفادة عن بعض المخالفات بالواجهة البحرية والإجراءات المتخذة، كما ناقش المجلس مشكلة حي النعيم المتمثلة في عدم جودة إعادة أعمال الردم والسفلتة للحفريات وعدم التزام مقدمي الخدمات ومقاوليهم والمكاتب الاستشارية بتطبيق المعايير المعتمدة بهذا الشأن.
وأضاف: تقرر الطلب من إدارة التشغيل والصيانة بالأمانة تقديم عرض بما لديهم من خطط بهذا الخصوص، وكذلك تكليف عضو المجلس ممثل الدائرة بإعداد تقرير عن وضع الحي المذكور وبموجبه يتم اتخاذ القرارات اللازمة.

وأضاف: تمت إحالة شكوى سكان حي النخيل المتضمنة معاناتهم من مدخل الحي من الجهة الجنوبية امتداد طريق الملك عبدالله شرقًا وما يشكله الدوران للخلف بموقعه الحالي من خطورة لمستخدمي الطريق أثناء الدخول للحي إلى أمانة محافظة جدة لإيجاد الحلول المرورية المناسبة لحل هذه الإشكالية بأسرع وقت ممكن .

وثمّن رئيس المجلس التجاوب المثمر من قبل أمانة محافظة جدة مع ما يردها من المجلس من شكاوى مواطنين وملاحظات الأعضاء ومحاولة سرعة حلها بحسب الأهمية والإمكانات.

وأشار إلى انه يتم في الوقت الحالي إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس للعام المنصرم ٢٠٢٠م تحت إشراف لجنة شكلت من أعضائه لهذا الخصوص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,852
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,336
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,422
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة