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المنتخب الإماراتي يقتنص فوزاً صعباً من موريتانيا

ضمن بطولة كأس العرب في قطر

اقتنص المنتخب الإماراتي فوزاً صعباً وثميناً من نظيره المنتخب الموريتاني بهدف دون رد اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية التي أقيمت على استاد 974 المونديالي ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.

ويدين المنتخب الإماراتي بالفضل إلى خليل الحمادي صاحب هدف المباراة الوحيد الذي سجله في الدقيقة "90+3".

وتصدر بذلك المنتخب الإماراتي ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تكبد المنتخب الموريتاني خسارته الثانية في البطولة واستمر في المركز الرابع بدون نقاط.

كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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المنتخب الإماراتي يقتنص فوزاً صعباً من موريتانيا
سبق

اقتنص المنتخب الإماراتي فوزاً صعباً وثميناً من نظيره المنتخب الموريتاني بهدف دون رد اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية التي أقيمت على استاد 974 المونديالي ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.

ويدين المنتخب الإماراتي بالفضل إلى خليل الحمادي صاحب هدف المباراة الوحيد الذي سجله في الدقيقة "90+3".

وتصدر بذلك المنتخب الإماراتي ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تكبد المنتخب الموريتاني خسارته الثانية في البطولة واستمر في المركز الرابع بدون نقاط.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
09:38 PM

المنتخب الإماراتي يقتنص فوزاً صعباً من موريتانيا

ضمن بطولة كأس العرب في قطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقتنص المنتخب الإماراتي فوزاً صعباً وثميناً من نظيره المنتخب الموريتاني بهدف دون رد اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية التي أقيمت على استاد 974 المونديالي ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.

ويدين المنتخب الإماراتي بالفضل إلى خليل الحمادي صاحب هدف المباراة الوحيد الذي سجله في الدقيقة "90+3".

وتصدر بذلك المنتخب الإماراتي ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تكبد المنتخب الموريتاني خسارته الثانية في البطولة واستمر في المركز الرابع بدون نقاط.

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