"العثيمين" يدين استمرار الأعمال العدائية للحوثي ضد المملكة

أكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع السعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة لاستمرار الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت طائرة دون طيّار "مفخّخة" بطريقة متعمّدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في جنوب المملكة، حيث تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدّد "العثيمين"؛ التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.