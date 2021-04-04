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"مايكروسوفت" تتخذ قرارًا بشأن إعادة فتح مكاتبها بالكامل

تنضم إلى مجموعة شركات التقنية الكبرى في نفس التوجه

اتخذت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية قرارًا بشأن إعادة فتح مكاتبها بالكامل.

وقررت مايكروسوفت -بحسب ما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- تأجيل إعادة فتح مكاتبها بالكامل حتى أواخر عام 2021 والجاري.

وقالت مايكروسوفت إنها تنضم إلى مجموعة شركات التقنية الكبرى بتأجيل إمكانية فتح مكاتبها من يوليو إلى سبتمبر المقبل.

وكانت مايكروسوفت ومعظم شركات التقنية قد قررت غلق مقراتها ومكاتبها، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال المتحدث باسم الشركة الأمريكية في رسالة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني إنهم سيناقشون قرارات الفتح مع خبراء الصحة قبل اتخاذ القرار بعودة كل العاملين إلى المكاتب.

وأوضح كذلك نائب رئيس مايكروسوفت، كورت ديلبيني، أن التأخير يعطي "مرونة إضافية" للموظفين، لتنفيذ خططهم لفصل الصيف.

وتدرس كذلك مايكروسوفت العودة التدريجية للموظفين بحوالى 20% بما في ذلك مكاتبها في ريدموند وسياتل.

شركة مايكروسوفت الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"مايكروسوفت" تتخذ قرارًا بشأن إعادة فتح مكاتبها بالكامل
سبق

اتخذت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية قرارًا بشأن إعادة فتح مكاتبها بالكامل.

وقررت مايكروسوفت -بحسب ما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- تأجيل إعادة فتح مكاتبها بالكامل حتى أواخر عام 2021 والجاري.

وقالت مايكروسوفت إنها تنضم إلى مجموعة شركات التقنية الكبرى بتأجيل إمكانية فتح مكاتبها من يوليو إلى سبتمبر المقبل.

وكانت مايكروسوفت ومعظم شركات التقنية قد قررت غلق مقراتها ومكاتبها، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال المتحدث باسم الشركة الأمريكية في رسالة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني إنهم سيناقشون قرارات الفتح مع خبراء الصحة قبل اتخاذ القرار بعودة كل العاملين إلى المكاتب.

وأوضح كذلك نائب رئيس مايكروسوفت، كورت ديلبيني، أن التأخير يعطي "مرونة إضافية" للموظفين، لتنفيذ خططهم لفصل الصيف.

وتدرس كذلك مايكروسوفت العودة التدريجية للموظفين بحوالى 20% بما في ذلك مكاتبها في ريدموند وسياتل.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
11:43 AM

"مايكروسوفت" تتخذ قرارًا بشأن إعادة فتح مكاتبها بالكامل

تنضم إلى مجموعة شركات التقنية الكبرى في نفس التوجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتخذت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية قرارًا بشأن إعادة فتح مكاتبها بالكامل.

وقررت مايكروسوفت -بحسب ما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- تأجيل إعادة فتح مكاتبها بالكامل حتى أواخر عام 2021 والجاري.

وقالت مايكروسوفت إنها تنضم إلى مجموعة شركات التقنية الكبرى بتأجيل إمكانية فتح مكاتبها من يوليو إلى سبتمبر المقبل.

وكانت مايكروسوفت ومعظم شركات التقنية قد قررت غلق مقراتها ومكاتبها، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال المتحدث باسم الشركة الأمريكية في رسالة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني إنهم سيناقشون قرارات الفتح مع خبراء الصحة قبل اتخاذ القرار بعودة كل العاملين إلى المكاتب.

وأوضح كذلك نائب رئيس مايكروسوفت، كورت ديلبيني، أن التأخير يعطي "مرونة إضافية" للموظفين، لتنفيذ خططهم لفصل الصيف.

وتدرس كذلك مايكروسوفت العودة التدريجية للموظفين بحوالى 20% بما في ذلك مكاتبها في ريدموند وسياتل.

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