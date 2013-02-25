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ألماني يترك سيارته في مرآب متعدد الطوابق ويبحث عنها ثلاثة أسابيع

لم يستطع تذكّر مكانها ولا يحمل تذكرة خاصة بالمرآب مدونًا عليها اسمه

لم يستطع مُسِنّ ألماني تذكر أين ترك سيارته التي وضعها بجراج متعدد الطوابق وظل يبحث عنها لمدة ثلاثة أسابيع.

وترك الرجل (62 عامًا) السيارة في موقف متعدد الطوابق في مدينة أوسنابروك، التي يبلغ تعداد سكانها حوالى 165 ألف نسمة في مطلع فبراير، ثم هرع إلى موعد.

وقالت ابنته أمس الأربعاء: "لا أعرف عدد المرات التي ذهبنا فيها إلى أوسنابروك بحثًا عنها (السيارة)".

وبحسب الابنة، لم تكن هناك تذكرة خاصة بالمرآب مدون عليها اسمه مع والدها، وكان الحاجز مفتوحًا بسبب عطل في ماكينة التذاكر في ذلك الوقت؛ وفق "الألمانية".

وكان والدها قد قاد سيارته من منزله في بينثيم، بولاية ساكسونيا السفلى، إلى أوسنابروك من أجل موعد في 3 فبراير. وعندما وصل إلى المدينة، بحث في عجالة عن موقف للسيارات وسط المدينة، وتوجه إليه؛ إلا أنه لم يتذكر موقعه بعد ذلك.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قام الأب وابنته بالبحث في العديد من مواقف السيارات في أوسنابروك التي تضم ما لا يقل عن 15 مرآبًا للسيارات؛ بما في ذلك مواقف سيارات تحت الأرض.

وأخيرًا، أدت مكالمة لوسائل الإعلام إلى معرفة مكان السيارة يوم الأربعاء؛ حيث اتصل مواطن بالشرطة التي تابعت المعلومات؛ بحسب الابنة. وتم العثور على السيارة في مرآب سيارات أحد الفنادق بوسط المدينة.

وقالت الابنة: "من الأفضل ألا يذهب إلى أوسنابروك بعد الآن، وأن يبقى معنا في البلدة الصغيرة".

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ألماني يترك سيارته في مرآب متعدد الطوابق ويبحث عنها ثلاثة أسابيع
سبق

لم يستطع مُسِنّ ألماني تذكر أين ترك سيارته التي وضعها بجراج متعدد الطوابق وظل يبحث عنها لمدة ثلاثة أسابيع.

وترك الرجل (62 عامًا) السيارة في موقف متعدد الطوابق في مدينة أوسنابروك، التي يبلغ تعداد سكانها حوالى 165 ألف نسمة في مطلع فبراير، ثم هرع إلى موعد.

وقالت ابنته أمس الأربعاء: "لا أعرف عدد المرات التي ذهبنا فيها إلى أوسنابروك بحثًا عنها (السيارة)".

وبحسب الابنة، لم تكن هناك تذكرة خاصة بالمرآب مدون عليها اسمه مع والدها، وكان الحاجز مفتوحًا بسبب عطل في ماكينة التذاكر في ذلك الوقت؛ وفق "الألمانية".

وكان والدها قد قاد سيارته من منزله في بينثيم، بولاية ساكسونيا السفلى، إلى أوسنابروك من أجل موعد في 3 فبراير. وعندما وصل إلى المدينة، بحث في عجالة عن موقف للسيارات وسط المدينة، وتوجه إليه؛ إلا أنه لم يتذكر موقعه بعد ذلك.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قام الأب وابنته بالبحث في العديد من مواقف السيارات في أوسنابروك التي تضم ما لا يقل عن 15 مرآبًا للسيارات؛ بما في ذلك مواقف سيارات تحت الأرض.

وأخيرًا، أدت مكالمة لوسائل الإعلام إلى معرفة مكان السيارة يوم الأربعاء؛ حيث اتصل مواطن بالشرطة التي تابعت المعلومات؛ بحسب الابنة. وتم العثور على السيارة في مرآب سيارات أحد الفنادق بوسط المدينة.

وقالت الابنة: "من الأفضل ألا يذهب إلى أوسنابروك بعد الآن، وأن يبقى معنا في البلدة الصغيرة".

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
09:40 AM

ألماني يترك سيارته في مرآب متعدد الطوابق ويبحث عنها ثلاثة أسابيع

لم يستطع تذكّر مكانها ولا يحمل تذكرة خاصة بالمرآب مدونًا عليها اسمه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لم يستطع مُسِنّ ألماني تذكر أين ترك سيارته التي وضعها بجراج متعدد الطوابق وظل يبحث عنها لمدة ثلاثة أسابيع.

وترك الرجل (62 عامًا) السيارة في موقف متعدد الطوابق في مدينة أوسنابروك، التي يبلغ تعداد سكانها حوالى 165 ألف نسمة في مطلع فبراير، ثم هرع إلى موعد.

وقالت ابنته أمس الأربعاء: "لا أعرف عدد المرات التي ذهبنا فيها إلى أوسنابروك بحثًا عنها (السيارة)".

وبحسب الابنة، لم تكن هناك تذكرة خاصة بالمرآب مدون عليها اسمه مع والدها، وكان الحاجز مفتوحًا بسبب عطل في ماكينة التذاكر في ذلك الوقت؛ وفق "الألمانية".

وكان والدها قد قاد سيارته من منزله في بينثيم، بولاية ساكسونيا السفلى، إلى أوسنابروك من أجل موعد في 3 فبراير. وعندما وصل إلى المدينة، بحث في عجالة عن موقف للسيارات وسط المدينة، وتوجه إليه؛ إلا أنه لم يتذكر موقعه بعد ذلك.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قام الأب وابنته بالبحث في العديد من مواقف السيارات في أوسنابروك التي تضم ما لا يقل عن 15 مرآبًا للسيارات؛ بما في ذلك مواقف سيارات تحت الأرض.

وأخيرًا، أدت مكالمة لوسائل الإعلام إلى معرفة مكان السيارة يوم الأربعاء؛ حيث اتصل مواطن بالشرطة التي تابعت المعلومات؛ بحسب الابنة. وتم العثور على السيارة في مرآب سيارات أحد الفنادق بوسط المدينة.

وقالت الابنة: "من الأفضل ألا يذهب إلى أوسنابروك بعد الآن، وأن يبقى معنا في البلدة الصغيرة".

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