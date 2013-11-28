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النائب العام يوجّه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار من أسلحة نارية بشكل عشوائي بمحافظة الأفلاج

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي لفيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص عدة يستقلون مركبة، ويتجولون في شوارع محافظة الأفلاج، ويقوم أحدهم بتصوير الراكب الأمامي الذي يحمل سلاحًا ناريًّا (نوع رشاش)، ويظهر لاحقا وهو يطلق النار بشكل عشوائي؛ ما تسبب في ترويع ساكني الحي والمارة، فقد صدر أمر معالي النائب العام بالقبض على الأشخاص، وإحالتهم على وجه السرعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع، والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، ووقوعه تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

النيابة العامة النائب العام إطلاق نار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام يوجّه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار من أسلحة نارية بشكل عشوائي بمحافظة الأفلاج
سبق

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي لفيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص عدة يستقلون مركبة، ويتجولون في شوارع محافظة الأفلاج، ويقوم أحدهم بتصوير الراكب الأمامي الذي يحمل سلاحًا ناريًّا (نوع رشاش)، ويظهر لاحقا وهو يطلق النار بشكل عشوائي؛ ما تسبب في ترويع ساكني الحي والمارة، فقد صدر أمر معالي النائب العام بالقبض على الأشخاص، وإحالتهم على وجه السرعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع، والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، ووقوعه تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
10:54 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:30 AM

النائب العام يوجّه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار من أسلحة نارية بشكل عشوائي بمحافظة الأفلاج

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
5,306

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي لفيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص عدة يستقلون مركبة، ويتجولون في شوارع محافظة الأفلاج، ويقوم أحدهم بتصوير الراكب الأمامي الذي يحمل سلاحًا ناريًّا (نوع رشاش)، ويظهر لاحقا وهو يطلق النار بشكل عشوائي؛ ما تسبب في ترويع ساكني الحي والمارة، فقد صدر أمر معالي النائب العام بالقبض على الأشخاص، وإحالتهم على وجه السرعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع، والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، ووقوعه تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

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