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"صحة حائل" تناقش أسباب ارتفاع إصابات كورونا في الحائط والشملي والشنان

تنفيذًا لتوجيه ‫أمير المنطقة بتكامل الأدوار للوقوف ضد التفشي

واصلت الشؤون الصحية بمنطقة حائل اجتماعاتها اليوم مع محافظي محافظات الحائط والشملي والشنان، بمشاركة ممثل اللجنة الأمنية؛ لمناقشة أسباب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تلك المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيه ‫أمير منطقة حائل، وتم التشديد على تكامل الأدوار للوقوف ضد التفشي، وأهمية دور المجتمع بتطبيق الأنظمة، وعدم إقامة المناسبات والتجمعات المخالفة.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل قد زارت في وقت سابق كلاً من محافظات: الغزالة، وموقق، وبقعاء، بمشاركة ممثل اللجنة الأمنية بالمنطقة؛ لبحث أسباب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس ‎كورونا (كوفيد-19)؛ إذ أثبتت عمليات التقصي أن أهم أسباب انتشار الفيروس بالمنطقة مرتبط بالمناسبات الاجتماعية والتجمعات المخالفة.

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"صحة حائل" تناقش أسباب ارتفاع إصابات كورونا في الحائط والشملي والشنان
سبق

واصلت الشؤون الصحية بمنطقة حائل اجتماعاتها اليوم مع محافظي محافظات الحائط والشملي والشنان، بمشاركة ممثل اللجنة الأمنية؛ لمناقشة أسباب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تلك المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيه ‫أمير منطقة حائل، وتم التشديد على تكامل الأدوار للوقوف ضد التفشي، وأهمية دور المجتمع بتطبيق الأنظمة، وعدم إقامة المناسبات والتجمعات المخالفة.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل قد زارت في وقت سابق كلاً من محافظات: الغزالة، وموقق، وبقعاء، بمشاركة ممثل اللجنة الأمنية بالمنطقة؛ لبحث أسباب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس ‎كورونا (كوفيد-19)؛ إذ أثبتت عمليات التقصي أن أهم أسباب انتشار الفيروس بالمنطقة مرتبط بالمناسبات الاجتماعية والتجمعات المخالفة.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
11:26 PM

"صحة حائل" تناقش أسباب ارتفاع إصابات كورونا في الحائط والشملي والشنان

تنفيذًا لتوجيه ‫أمير المنطقة بتكامل الأدوار للوقوف ضد التفشي

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منصور الشلاقي - حائل
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1,875

واصلت الشؤون الصحية بمنطقة حائل اجتماعاتها اليوم مع محافظي محافظات الحائط والشملي والشنان، بمشاركة ممثل اللجنة الأمنية؛ لمناقشة أسباب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تلك المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيه ‫أمير منطقة حائل، وتم التشديد على تكامل الأدوار للوقوف ضد التفشي، وأهمية دور المجتمع بتطبيق الأنظمة، وعدم إقامة المناسبات والتجمعات المخالفة.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل قد زارت في وقت سابق كلاً من محافظات: الغزالة، وموقق، وبقعاء، بمشاركة ممثل اللجنة الأمنية بالمنطقة؛ لبحث أسباب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس ‎كورونا (كوفيد-19)؛ إذ أثبتت عمليات التقصي أن أهم أسباب انتشار الفيروس بالمنطقة مرتبط بالمناسبات الاجتماعية والتجمعات المخالفة.

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