تعرف على ما أوضحته "الصحة" في مؤتمر مستجدات كورونا بالمملكة اليوم

62898 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية منها 2245 حرجة

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 2779 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 232259 حالة، من بينها 62898 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2245 حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد، حيث أشار إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى 167138 حالة بإضافة 1742 حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات 2223 حالة، بإضافة 42 حالة وفاة جديدة.

(يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً).

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 2270719 فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة 44429 فحصاً جديداً.

وقال بأن الحالات المسجلة وعددها 2779 حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 37% والذكور 63%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 11٪، والبالغون 84٪.

وأكد الدكتور "العبدالعالي" أن نصف الحالات الحرجة المنومة في العنايات المركزة أي 50% تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، و36% لمن هم أعمارهم بين 40-60 عاماً، و14% لمن أعمارهم بين الـ 20-40 عاماً، مشيراً إلى الاستقرار في رصد الحالات الحرجة، حيث ما زال مجموع الحالات منحصر بين 2000 و2500 حالة، كما لاحظنا من الأسبوع الماضي وحتى هذا الأسبوع هناك انخفاض يسير في الحالات بنسبة 0.4% بين الأسبوعين.

ونفى الدكتور "العبدالعالي" أن يكون للبس الكمامة لفترة معينة أي سبب لنقص الأكسجين وزيادة لثاني أكسيد الكربون في الدم، وأنها بالتالي تتسبب في الوفاة، مشدداً على أهمية تغطية الفم والأنف في المرحلة الحالية كأبرز الاحترازات الوقائية بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي وترك مسافات آمنة لحماية المجتمع من الفيروس، ومؤكداً على توخى الحذر في لبس الكمامة لمن هم أقل من سنتين، ومن لديهم أمراض مزمنة وصعوبات في التنفس مع ضرورة أخذ مشورة الطبيب المعالج في ذلك.

وأضاف أننا نستطيع العودة إلى مناشطنا الطبيعية بحذر واحترازات وقائية عالية؛ لتفادي انتشار الوباء بين المجتمع.

وجدّد الدكتور "العبدالعالي" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.