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"بولتون": "ترامب" سيدخل التاريخ كأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

اتهمه بأنه يسعى إلى تمزيق الحزب الجمهوري

قال مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون في مقابلة مع موقع الأخبار الألماني "تي أونلاين" نشرت اليوم الثلاثاء: إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيدخل التاريخ، كأسوأ رئيس للولايات المتحدة.

"بولتون، قال في المقابلة: "نعم، أعتقد أن ترامب سيدخل في التاريخ حتماً، باعتباره أسوأ رئيس للولايات المتحدة".

مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي، وصف اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير، بأنه "يوم حزين للغاية لأمريكا".

واتهم "بولتون"، "ترامب" بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري، وأشار إلى اتساع رقعة الخلاف بين "ترامب" وبعض قيادات الحزب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بولتون": "ترامب" سيدخل التاريخ كأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة
سبق

قال مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون في مقابلة مع موقع الأخبار الألماني "تي أونلاين" نشرت اليوم الثلاثاء: إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيدخل التاريخ، كأسوأ رئيس للولايات المتحدة.

"بولتون، قال في المقابلة: "نعم، أعتقد أن ترامب سيدخل في التاريخ حتماً، باعتباره أسوأ رئيس للولايات المتحدة".

مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي، وصف اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير، بأنه "يوم حزين للغاية لأمريكا".

واتهم "بولتون"، "ترامب" بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري، وأشار إلى اتساع رقعة الخلاف بين "ترامب" وبعض قيادات الحزب.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
06:05 PM

"بولتون": "ترامب" سيدخل التاريخ كأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

اتهمه بأنه يسعى إلى تمزيق الحزب الجمهوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون في مقابلة مع موقع الأخبار الألماني "تي أونلاين" نشرت اليوم الثلاثاء: إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيدخل التاريخ، كأسوأ رئيس للولايات المتحدة.

"بولتون، قال في المقابلة: "نعم، أعتقد أن ترامب سيدخل في التاريخ حتماً، باعتباره أسوأ رئيس للولايات المتحدة".

مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي، وصف اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير، بأنه "يوم حزين للغاية لأمريكا".

واتهم "بولتون"، "ترامب" بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري، وأشار إلى اتساع رقعة الخلاف بين "ترامب" وبعض قيادات الحزب.

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