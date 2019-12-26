مدير جامعة طيبة يوجِّه بتأخير الاختبارات حتى التاسعة صباحًا

حرصًا على سلامة منسوبيها ‎من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين

وجَّه مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، بتأخير الدوام وبداية الاختبارات في الجامعة وفروعها إلى الساعة التاسعة صباحًا، مع استمرار باقي المواعيد كما هي.

جاء ذلك لما تشهده المملكة من كسوف للشمس اليوم الخميس، وحرصًا على سلامة منسوبي ‎جامعة طيبة من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.