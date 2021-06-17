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التقلبات الجوية توقف حركة الملاحة البحرية في الكويت

سرعة الرياح 50 عقدة في الساعة وارتفاع الأمواج 7 أقدام

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم (الخميس)، عن توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتاً في موانئ الشويخ والشعبية والدوحة؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان للمؤسسة، أن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت منذ الثامنة صباحاً.

وبينت "المؤسسة" أن توقف حركة الملاحة في الموانئ جاء نتيجة وصول سرعة الرياح إلى 50 عقدة في الساعة وارتفاع الأمواج إلى 7 أقدام.

مؤسسة الموانئ الكويتية

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التقلبات الجوية توقف حركة الملاحة البحرية في الكويت
سبق

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم (الخميس)، عن توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتاً في موانئ الشويخ والشعبية والدوحة؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان للمؤسسة، أن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت منذ الثامنة صباحاً.

وبينت "المؤسسة" أن توقف حركة الملاحة في الموانئ جاء نتيجة وصول سرعة الرياح إلى 50 عقدة في الساعة وارتفاع الأمواج إلى 7 أقدام.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
03:18 PM

التقلبات الجوية توقف حركة الملاحة البحرية في الكويت

سرعة الرياح 50 عقدة في الساعة وارتفاع الأمواج 7 أقدام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم (الخميس)، عن توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتاً في موانئ الشويخ والشعبية والدوحة؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان للمؤسسة، أن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت منذ الثامنة صباحاً.

وبينت "المؤسسة" أن توقف حركة الملاحة في الموانئ جاء نتيجة وصول سرعة الرياح إلى 50 عقدة في الساعة وارتفاع الأمواج إلى 7 أقدام.

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