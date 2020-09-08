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بمشاركة أمنية.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بعسير تجاوزت 86 ألف م2

تحرُّك من بلدية ظهران الجنوب أعقب رصد الفرق الرقابية عقوماً ترابية ومسوحات

أزالت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم، تعديات على أراضٍ حكومية، بلغت مساحتها أكثر من 86 ألف متر مربع، في مخطط الظهراني ورية والجربة غرب المحافظة.

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية تعديات على أراضٍ حكومية غرب المحافظة عبارة عن عقوم ترابية ومسوحات، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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بمشاركة أمنية.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بعسير تجاوزت 86 ألف م2
سبق

أزالت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم، تعديات على أراضٍ حكومية، بلغت مساحتها أكثر من 86 ألف متر مربع، في مخطط الظهراني ورية والجربة غرب المحافظة.

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية تعديات على أراضٍ حكومية غرب المحافظة عبارة عن عقوم ترابية ومسوحات، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:54 AM

بمشاركة أمنية.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بعسير تجاوزت 86 ألف م2

تحرُّك من بلدية ظهران الجنوب أعقب رصد الفرق الرقابية عقوماً ترابية ومسوحات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ظهران الجنوب
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أزالت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم، تعديات على أراضٍ حكومية، بلغت مساحتها أكثر من 86 ألف متر مربع، في مخطط الظهراني ورية والجربة غرب المحافظة.

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية تعديات على أراضٍ حكومية غرب المحافظة عبارة عن عقوم ترابية ومسوحات، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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