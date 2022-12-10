انتشال جثماني شهيدين فلسطينيين في قصف على غزة

"العطل" من حي الشيخ رضوان و"الصفدي" من الدرج

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، انتشال جثماني شهيدين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة اليوم، مما يرفع عدد الشهداء منذ أمس إلى أربعة.

وقالت "الصحة" في بيان لها إن الشهيدين هما عبد الله العطل ، من حي الشيخ رضوان، ومحمد الصفدي من حي الدرج في غزة.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ اليوم، سلسلة غارات على قطاع غزة، استهدفت عدة مواقع في جباليا وخان يونس وشمال غرب مدينة غزة.