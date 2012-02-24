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"منازل عسير" تسلّم وحدة سكنية لأسرة أيتام بـ"الحرجة"

في إطار برنامج البناء الدائم ضمن البرامج التي تنفذها الجمعية

سلّمت جمعية منازل عسير الخيرية وحدة سكنية لأسرة أيتام بمحافظة الحرجة وذلك ضمن برنامج البناء الدائم والذي يعد أحد البرامج التي تنفذها الجمعية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس "عبدالله جبران" ونائبه "عبدالله الكبريش"، وعضو الجمعية العمومية المهندس "محمد سفر الشهراني".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن برنامج البناء الدائم ينطلق من تنفيذ رؤية حكومتنا الرشيدة، والتي تستهدف توفير الإسكانات ذات الجودة العالية للمواطنين.

وأضاف أن الجمعية تعمل على بناء وترميم وصيانة منازل الأسر الأشد حاجة وتوفير المأوى الكريم لهم، إضافة إلى تقديم أكثر من 634 دفعة دعم إيجار لعددٍ من الأسر الأشد حاجة إلى السكن بالمنطقة، لتشمل خدمتها كل مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.

وقدّم المهندس جبران الشكر لكل الداعمين للجمعية من أفراد وجهات حكومية، داعيًا إلى مواصلة دعم الجمعية بالتبرعات حتى تتمكن من مواصلة أعمالها وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين.

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"منازل عسير" تسلّم وحدة سكنية لأسرة أيتام بـ"الحرجة"
سبق

سلّمت جمعية منازل عسير الخيرية وحدة سكنية لأسرة أيتام بمحافظة الحرجة وذلك ضمن برنامج البناء الدائم والذي يعد أحد البرامج التي تنفذها الجمعية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس "عبدالله جبران" ونائبه "عبدالله الكبريش"، وعضو الجمعية العمومية المهندس "محمد سفر الشهراني".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن برنامج البناء الدائم ينطلق من تنفيذ رؤية حكومتنا الرشيدة، والتي تستهدف توفير الإسكانات ذات الجودة العالية للمواطنين.

وأضاف أن الجمعية تعمل على بناء وترميم وصيانة منازل الأسر الأشد حاجة وتوفير المأوى الكريم لهم، إضافة إلى تقديم أكثر من 634 دفعة دعم إيجار لعددٍ من الأسر الأشد حاجة إلى السكن بالمنطقة، لتشمل خدمتها كل مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.

وقدّم المهندس جبران الشكر لكل الداعمين للجمعية من أفراد وجهات حكومية، داعيًا إلى مواصلة دعم الجمعية بالتبرعات حتى تتمكن من مواصلة أعمالها وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
01:31 AM

"منازل عسير" تسلّم وحدة سكنية لأسرة أيتام بـ"الحرجة"

في إطار برنامج البناء الدائم ضمن البرامج التي تنفذها الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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سلّمت جمعية منازل عسير الخيرية وحدة سكنية لأسرة أيتام بمحافظة الحرجة وذلك ضمن برنامج البناء الدائم والذي يعد أحد البرامج التي تنفذها الجمعية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس "عبدالله جبران" ونائبه "عبدالله الكبريش"، وعضو الجمعية العمومية المهندس "محمد سفر الشهراني".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن برنامج البناء الدائم ينطلق من تنفيذ رؤية حكومتنا الرشيدة، والتي تستهدف توفير الإسكانات ذات الجودة العالية للمواطنين.

وأضاف أن الجمعية تعمل على بناء وترميم وصيانة منازل الأسر الأشد حاجة وتوفير المأوى الكريم لهم، إضافة إلى تقديم أكثر من 634 دفعة دعم إيجار لعددٍ من الأسر الأشد حاجة إلى السكن بالمنطقة، لتشمل خدمتها كل مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.

وقدّم المهندس جبران الشكر لكل الداعمين للجمعية من أفراد وجهات حكومية، داعيًا إلى مواصلة دعم الجمعية بالتبرعات حتى تتمكن من مواصلة أعمالها وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين.

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