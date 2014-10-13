النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المرور يضبط المتهورين في مقطع فيديو متداول.. تسابق واصطدام وشيك

تمكنت دوريات المرور من ضبط شاب؛ ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يقود سيارته بسرعة عالية على أحد الطرق في تسابق مع مركبة أخرى؛ وهو ما كاد ينتهي بحادث مروري مروع عقب أن اعترضت طريقهما مركبة عابرة.

ووفقًا للمعلومات، تعمل الجهات المرورية على ضبط الطرف الآخر في الفيديو؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.

المرور دوريات المرور الأمن العام حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المرور يضبط المتهورين في مقطع فيديو متداول.. تسابق واصطدام وشيك
سبق

تمكنت دوريات المرور من ضبط شاب؛ ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يقود سيارته بسرعة عالية على أحد الطرق في تسابق مع مركبة أخرى؛ وهو ما كاد ينتهي بحادث مروري مروع عقب أن اعترضت طريقهما مركبة عابرة.

ووفقًا للمعلومات، تعمل الجهات المرورية على ضبط الطرف الآخر في الفيديو؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
12:45 AM

المرور يضبط المتهورين في مقطع فيديو متداول.. تسابق واصطدام وشيك

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
11,219

تمكنت دوريات المرور من ضبط شاب؛ ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يقود سيارته بسرعة عالية على أحد الطرق في تسابق مع مركبة أخرى؛ وهو ما كاد ينتهي بحادث مروري مروع عقب أن اعترضت طريقهما مركبة عابرة.

ووفقًا للمعلومات، تعمل الجهات المرورية على ضبط الطرف الآخر في الفيديو؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,977
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,713
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,822
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,514

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة