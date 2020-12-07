النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"راموس" يعود لصفوف ريال مدريد أمام "مونشنجلادباخ" في دوري أبطال أوروبا

بعد تعافيه تماماً من الإصابة

يشارك الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، فريقه خلال مباراته أمام مونشنجلادباخ، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الاثنين، أن راموس شارك بشكل طبيعي في تدريبات الريال، بعد تعافيه تماماً من الإصابة التي أبعدته طوال الفترة الماضية.


ومن المتوقع أن يتواجد قلب الدفاع في التشكيلة الأساسية للريال، مع شكوك حول جاهزية الثنائي داني كارفخال وفيدي فالفيردي، بينما سيغيب البلجيكي هازارد للإصابة.

الإسباني سيرجيو راموس ريال مدريد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"راموس" يعود لصفوف ريال مدريد أمام "مونشنجلادباخ" في دوري أبطال أوروبا
سبق

يشارك الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، فريقه خلال مباراته أمام مونشنجلادباخ، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الاثنين، أن راموس شارك بشكل طبيعي في تدريبات الريال، بعد تعافيه تماماً من الإصابة التي أبعدته طوال الفترة الماضية.


ومن المتوقع أن يتواجد قلب الدفاع في التشكيلة الأساسية للريال، مع شكوك حول جاهزية الثنائي داني كارفخال وفيدي فالفيردي، بينما سيغيب البلجيكي هازارد للإصابة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
07:25 PM

"راموس" يعود لصفوف ريال مدريد أمام "مونشنجلادباخ" في دوري أبطال أوروبا

بعد تعافيه تماماً من الإصابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
218

يشارك الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، فريقه خلال مباراته أمام مونشنجلادباخ، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الاثنين، أن راموس شارك بشكل طبيعي في تدريبات الريال، بعد تعافيه تماماً من الإصابة التي أبعدته طوال الفترة الماضية.


ومن المتوقع أن يتواجد قلب الدفاع في التشكيلة الأساسية للريال، مع شكوك حول جاهزية الثنائي داني كارفخال وفيدي فالفيردي، بينما سيغيب البلجيكي هازارد للإصابة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,404
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,432
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,850

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة