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"الخضيري" يحذر من فيديو "المشروب معالج الأمراض": فيلم كارتوني

قال: الخلايا لا تستجيب بهذه السهولة والسرعة إلا في أفلام الخيال

حَذّرَ أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من مقطع فديو متداول مروج من أحد المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوهم المتابعين بمنتج شراب ينقي الجسم ويعالج كل الأمراض.

وقال "الخضيري" في تدوينة له في "تويتر": إنه يدور مقطع كاذب عن شراب ينقي الجسم ويعالج كل الأمراض، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يحدث ذلك كما في المقطع إلا في فيلم كارتوني، فالخلايا لا تستجيب بهذه السهولة وهذه السرعة إلا في أفلام الخيال العلمي أو التمثيل وخيالات البائعين للوهم (مثل تسويق أي منتج لتطويل العمر أو تكبير الأعضاء أو إذابة الدهون).

وتابع: تنقية الجسم من السموم لا تحتاج إلى دواء ولا علاج ولا شراب ياباني ولا إفريقي! كلها بيع وهم وتسويق تجاري بحت لمنتجات لا تفيد ولا تنفع، الجسم ينقي نفسه بنفسه عبر الكبد والكلى، ومنظومة متكاملة معقدة لا يفهمها إلا خالقها! فقط أكثِر من الماء، وقلِّل من الدهون والمقليات، ومارِس الرياضة فيتنقى جسمك!

جاء ذلك خلال عقب مقطع فيديو قام بتصويره أحد المشاهير، وتداولته منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن منتج عبارة عن شراب عجيب يشفي من السرطان والسكري والضغط، وينقي الجسم من كل السموم.

فهد الخضيري المشروب معالج الأمراض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخضيري" يحذر من فيديو "المشروب معالج الأمراض": فيلم كارتوني
سبق

حَذّرَ أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من مقطع فديو متداول مروج من أحد المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوهم المتابعين بمنتج شراب ينقي الجسم ويعالج كل الأمراض.

وقال "الخضيري" في تدوينة له في "تويتر": إنه يدور مقطع كاذب عن شراب ينقي الجسم ويعالج كل الأمراض، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يحدث ذلك كما في المقطع إلا في فيلم كارتوني، فالخلايا لا تستجيب بهذه السهولة وهذه السرعة إلا في أفلام الخيال العلمي أو التمثيل وخيالات البائعين للوهم (مثل تسويق أي منتج لتطويل العمر أو تكبير الأعضاء أو إذابة الدهون).

وتابع: تنقية الجسم من السموم لا تحتاج إلى دواء ولا علاج ولا شراب ياباني ولا إفريقي! كلها بيع وهم وتسويق تجاري بحت لمنتجات لا تفيد ولا تنفع، الجسم ينقي نفسه بنفسه عبر الكبد والكلى، ومنظومة متكاملة معقدة لا يفهمها إلا خالقها! فقط أكثِر من الماء، وقلِّل من الدهون والمقليات، ومارِس الرياضة فيتنقى جسمك!

جاء ذلك خلال عقب مقطع فيديو قام بتصويره أحد المشاهير، وتداولته منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن منتج عبارة عن شراب عجيب يشفي من السرطان والسكري والضغط، وينقي الجسم من كل السموم.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
02:18 PM

"الخضيري" يحذر من فيديو "المشروب معالج الأمراض": فيلم كارتوني

قال: الخلايا لا تستجيب بهذه السهولة والسرعة إلا في أفلام الخيال

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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4,605

حَذّرَ أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من مقطع فديو متداول مروج من أحد المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوهم المتابعين بمنتج شراب ينقي الجسم ويعالج كل الأمراض.

وقال "الخضيري" في تدوينة له في "تويتر": إنه يدور مقطع كاذب عن شراب ينقي الجسم ويعالج كل الأمراض، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يحدث ذلك كما في المقطع إلا في فيلم كارتوني، فالخلايا لا تستجيب بهذه السهولة وهذه السرعة إلا في أفلام الخيال العلمي أو التمثيل وخيالات البائعين للوهم (مثل تسويق أي منتج لتطويل العمر أو تكبير الأعضاء أو إذابة الدهون).

وتابع: تنقية الجسم من السموم لا تحتاج إلى دواء ولا علاج ولا شراب ياباني ولا إفريقي! كلها بيع وهم وتسويق تجاري بحت لمنتجات لا تفيد ولا تنفع، الجسم ينقي نفسه بنفسه عبر الكبد والكلى، ومنظومة متكاملة معقدة لا يفهمها إلا خالقها! فقط أكثِر من الماء، وقلِّل من الدهون والمقليات، ومارِس الرياضة فيتنقى جسمك!

جاء ذلك خلال عقب مقطع فيديو قام بتصويره أحد المشاهير، وتداولته منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن منتج عبارة عن شراب عجيب يشفي من السرطان والسكري والضغط، وينقي الجسم من كل السموم.

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