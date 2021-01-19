النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير القصيم: التقنية تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين

خلال كلمته بالجلسة الأسبوعية أمس بقصر التوحيد بمدينة بريدة

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن ما تبذله الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في تعزيز المجال التقني أسهم وبشكل فاعل في تحقيق الوطن العديد من القفزات التطويرية في مختلف المجالات.

وقال أمير المنطقة: التقنية لغة العصر ومقياس للتطور؛ لكونها من أهم محاور التنمية، وهي مقياس أساسي في تطور الأمم؛ لإسهامها في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، وتكمن أهميتها في سهولة المتابعة والتواصل وتقديم خدمات فاعلة وإنجاز يحقق العديد من المنجزات".

جاء ذلك في كلمة أمير منطقة القصيم خلال الجلسة الأسبوعية أمس بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية، والمقامة بعنوان "البنية التحتية التقنية لإمارة منطقة القصيم.. تميز وريادة".

وبيّن أن ما أنجز في إمارة المنطقة خلال جائحة كورونا وبجهود ذاتية من أبناء الوطن المتخصصين جعلها في مقدمة إمارات المناطق في مجال الخدمات الإلكترونية.

من جانبه، أوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات بإمارة منطقة القصيم صالح بن محمد الرسي خلال الجلسة، أن ملامح كفاءة العمل التقني بالإمارة ظهرت عبر نقل مركز البيانات إلى السحابة الوطنية DEEM، وتنفيذ 5 أنظمة والربط مع 10 منصات حكومية، وإنشاء 8 منصات إلكترونية، و3 تطبيقات استفاد منها أكثر من نصف مليون زائر، قامت على خدمة أكثر من 5 آلاف مستفيد عبر خدمة صوت المواطن، و1700 مستفيد عبر موقع الإمارة، و407 مستفيدين في منصة كفاءات القصيم، و635 مستفيداً في جائزة القصيم للتميز والإبداع، و644 مستفيدةً في منصة شقائق الرجال، و1743 في منصة مجلس شباب القصيم، و451 في منصة مجلس فتيات القصيم، و4500 متطوع ومتطوعة في منصة رابطة التطوع بالمنطقة، و129 مادة قانونية في منصة المكتبة القانونية الإلكترونية.

بدوره، أشار مدير "مشروع عين الصقر" صالح بن سالم الغدير إلى أن المشروع أطلق بهدف تطوير نظام مراقبة التعديات بشكل جغرافي متطور، حيث قام بمسح أكثر من 73 ألف كيلو متر مربع في أنحاء المنطقة بشكل تقني، مما أسهم في الحد من التعديات بفضل سرعة الإنجاز والمتابعة الدائمة.

وشارك عدد من الحضور بمداخلات أثرت محاور اللقاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير القصيم: التقنية تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين
سبق

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن ما تبذله الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في تعزيز المجال التقني أسهم وبشكل فاعل في تحقيق الوطن العديد من القفزات التطويرية في مختلف المجالات.

وقال أمير المنطقة: التقنية لغة العصر ومقياس للتطور؛ لكونها من أهم محاور التنمية، وهي مقياس أساسي في تطور الأمم؛ لإسهامها في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، وتكمن أهميتها في سهولة المتابعة والتواصل وتقديم خدمات فاعلة وإنجاز يحقق العديد من المنجزات".

جاء ذلك في كلمة أمير منطقة القصيم خلال الجلسة الأسبوعية أمس بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية، والمقامة بعنوان "البنية التحتية التقنية لإمارة منطقة القصيم.. تميز وريادة".

وبيّن أن ما أنجز في إمارة المنطقة خلال جائحة كورونا وبجهود ذاتية من أبناء الوطن المتخصصين جعلها في مقدمة إمارات المناطق في مجال الخدمات الإلكترونية.

من جانبه، أوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات بإمارة منطقة القصيم صالح بن محمد الرسي خلال الجلسة، أن ملامح كفاءة العمل التقني بالإمارة ظهرت عبر نقل مركز البيانات إلى السحابة الوطنية DEEM، وتنفيذ 5 أنظمة والربط مع 10 منصات حكومية، وإنشاء 8 منصات إلكترونية، و3 تطبيقات استفاد منها أكثر من نصف مليون زائر، قامت على خدمة أكثر من 5 آلاف مستفيد عبر خدمة صوت المواطن، و1700 مستفيد عبر موقع الإمارة، و407 مستفيدين في منصة كفاءات القصيم، و635 مستفيداً في جائزة القصيم للتميز والإبداع، و644 مستفيدةً في منصة شقائق الرجال، و1743 في منصة مجلس شباب القصيم، و451 في منصة مجلس فتيات القصيم، و4500 متطوع ومتطوعة في منصة رابطة التطوع بالمنطقة، و129 مادة قانونية في منصة المكتبة القانونية الإلكترونية.

بدوره، أشار مدير "مشروع عين الصقر" صالح بن سالم الغدير إلى أن المشروع أطلق بهدف تطوير نظام مراقبة التعديات بشكل جغرافي متطور، حيث قام بمسح أكثر من 73 ألف كيلو متر مربع في أنحاء المنطقة بشكل تقني، مما أسهم في الحد من التعديات بفضل سرعة الإنجاز والمتابعة الدائمة.

وشارك عدد من الحضور بمداخلات أثرت محاور اللقاء.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
02:13 PM

أمير القصيم: التقنية تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين

خلال كلمته بالجلسة الأسبوعية أمس بقصر التوحيد بمدينة بريدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
0
128

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن ما تبذله الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في تعزيز المجال التقني أسهم وبشكل فاعل في تحقيق الوطن العديد من القفزات التطويرية في مختلف المجالات.

وقال أمير المنطقة: التقنية لغة العصر ومقياس للتطور؛ لكونها من أهم محاور التنمية، وهي مقياس أساسي في تطور الأمم؛ لإسهامها في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، وتكمن أهميتها في سهولة المتابعة والتواصل وتقديم خدمات فاعلة وإنجاز يحقق العديد من المنجزات".

جاء ذلك في كلمة أمير منطقة القصيم خلال الجلسة الأسبوعية أمس بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية، والمقامة بعنوان "البنية التحتية التقنية لإمارة منطقة القصيم.. تميز وريادة".

وبيّن أن ما أنجز في إمارة المنطقة خلال جائحة كورونا وبجهود ذاتية من أبناء الوطن المتخصصين جعلها في مقدمة إمارات المناطق في مجال الخدمات الإلكترونية.

من جانبه، أوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات بإمارة منطقة القصيم صالح بن محمد الرسي خلال الجلسة، أن ملامح كفاءة العمل التقني بالإمارة ظهرت عبر نقل مركز البيانات إلى السحابة الوطنية DEEM، وتنفيذ 5 أنظمة والربط مع 10 منصات حكومية، وإنشاء 8 منصات إلكترونية، و3 تطبيقات استفاد منها أكثر من نصف مليون زائر، قامت على خدمة أكثر من 5 آلاف مستفيد عبر خدمة صوت المواطن، و1700 مستفيد عبر موقع الإمارة، و407 مستفيدين في منصة كفاءات القصيم، و635 مستفيداً في جائزة القصيم للتميز والإبداع، و644 مستفيدةً في منصة شقائق الرجال، و1743 في منصة مجلس شباب القصيم، و451 في منصة مجلس فتيات القصيم، و4500 متطوع ومتطوعة في منصة رابطة التطوع بالمنطقة، و129 مادة قانونية في منصة المكتبة القانونية الإلكترونية.

بدوره، أشار مدير "مشروع عين الصقر" صالح بن سالم الغدير إلى أن المشروع أطلق بهدف تطوير نظام مراقبة التعديات بشكل جغرافي متطور، حيث قام بمسح أكثر من 73 ألف كيلو متر مربع في أنحاء المنطقة بشكل تقني، مما أسهم في الحد من التعديات بفضل سرعة الإنجاز والمتابعة الدائمة.

وشارك عدد من الحضور بمداخلات أثرت محاور اللقاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,456
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,085
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,858

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة