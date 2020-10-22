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"السحيباني" يشكر القيادة على تعيينه مندوب المملكة في "التعاون الإسلامي"

أكد أن ثقة وزير الخارجية تستوجب منه بذل المزيد من الجهد لتحقيق الآمال

رفع الدكتور صالح بن حمد السحيباني، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب "السحيباني"، عن بالغ اعتزازه بهذا الثقة الغالية، وعَدّها وسامًا يعتز به خدمة للوطن وقيادته الرشيدة، سائلًا المولى عز وجل أن يكون على قدر ومستوى تطلعات ولاة الأمر في خدمة الوطن وبذل كل ما من شأنه تحقيق الدور الريادي للمملكة في المنظمة، التي تحظى برعاية كريمة واهتمام القيادة، بوصفها الصوت الجامع للدول الإسلامية.

وقدّم شكره للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على ثقته ودعمه، الذي يستوجب منه بذل المزيد من الجهد والإخلاص والعطاء والتفاني لتحقيق الآمال.

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"السحيباني" يشكر القيادة على تعيينه مندوب المملكة في "التعاون الإسلامي"
سبق

رفع الدكتور صالح بن حمد السحيباني، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب "السحيباني"، عن بالغ اعتزازه بهذا الثقة الغالية، وعَدّها وسامًا يعتز به خدمة للوطن وقيادته الرشيدة، سائلًا المولى عز وجل أن يكون على قدر ومستوى تطلعات ولاة الأمر في خدمة الوطن وبذل كل ما من شأنه تحقيق الدور الريادي للمملكة في المنظمة، التي تحظى برعاية كريمة واهتمام القيادة، بوصفها الصوت الجامع للدول الإسلامية.

وقدّم شكره للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على ثقته ودعمه، الذي يستوجب منه بذل المزيد من الجهد والإخلاص والعطاء والتفاني لتحقيق الآمال.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
01:04 PM

"السحيباني" يشكر القيادة على تعيينه مندوب المملكة في "التعاون الإسلامي"

أكد أن ثقة وزير الخارجية تستوجب منه بذل المزيد من الجهد لتحقيق الآمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الدكتور صالح بن حمد السحيباني، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب "السحيباني"، عن بالغ اعتزازه بهذا الثقة الغالية، وعَدّها وسامًا يعتز به خدمة للوطن وقيادته الرشيدة، سائلًا المولى عز وجل أن يكون على قدر ومستوى تطلعات ولاة الأمر في خدمة الوطن وبذل كل ما من شأنه تحقيق الدور الريادي للمملكة في المنظمة، التي تحظى برعاية كريمة واهتمام القيادة، بوصفها الصوت الجامع للدول الإسلامية.

وقدّم شكره للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على ثقته ودعمه، الذي يستوجب منه بذل المزيد من الجهد والإخلاص والعطاء والتفاني لتحقيق الآمال.

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