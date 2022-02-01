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فلاورد تطلق حملة "حب بطريقتك" بمناسبة الفالنتاين

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق حملة الفالنتاين بعنوان "حب بطريقتك" التي تهدف إلى تشجيع الناس على التعبير عن حبهم بطريقتهم المميزة.

ستمتد الحملة على مدار الأسبوعين قبل يوم الفالنتاين على جميع الوسائل الإعلامية بالإضافة إلى العديد من الفعاليات في البلدان التي تعمل الشركة بها، مع مجموعة مميزة وحصرية من الباقات والتنسيقات والهدايا الرومانسية، ومحتوى مميز على مواقع التواصل الاجتماعي لجعل تجربة شراء الهدايا فريدة من نوعها في هذا اليوم.

وصرّحت فلاورد بأنها أرادت أن تعطي عملائها الفرصة لإرسال هدايا معبّرة بطريقة سلسة لمساعدتهم على الاحتفال والتعبير عن مشاعرهم لأحبائهم، سواءً كانوا مع بعض أو عن بعد، فلاورد تريد أن تشجع الجميع على التعبير عن حبّهم لشركائهم، أصدقائهم، وأهلهم بطريقتهم الخاصة.

تحتوي مجموعة فلاورد للفالنتاين على العديد من الهدايا والتنسيقات المختلفة، منها:

تنسيقة مميزة مصنوعة من الورود الحمراء الصغيرة لتعبّر عن حبك بطريقة كلاسيكية، ولكن ناعمة وهادئة.

الشيء الوحيد الأفضل من الورود الحمراء في يوم الفالنتاين هو باقة رائعة مصممة على شكل قلب مع عطر مميز للتعبير عن حبك.

تجمع هذه الهدية المنسقة بعناية بين الحلاوة، والفخامة والجمال في آنٍ واحد مع تنسيق مذهل من الورود الحمراء مع لمسة من زهرة الأوركيد البيضاء الأنيقة وقطع الشوكولاتة الصغيرة.

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

عن شركة فلاورد:

تأسست شركة فلاورد في عام 2017، وتعد الوجهة الأولى للورود والهدايا لجميع المناسبات في منطقة الشرق الأوسط. وتستورد فلاورد الورود من أفضل المزارع حول العالم التي يتم تنسيقها من قبل منسقي ورود متخصصين ومن ثم يتم توصيلها من خلال خدمة التوصيل الخاصة بالشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فلاورد تطلق حملة "حب بطريقتك" بمناسبة الفالنتاين
سبق

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق حملة الفالنتاين بعنوان "حب بطريقتك" التي تهدف إلى تشجيع الناس على التعبير عن حبهم بطريقتهم المميزة.

ستمتد الحملة على مدار الأسبوعين قبل يوم الفالنتاين على جميع الوسائل الإعلامية بالإضافة إلى العديد من الفعاليات في البلدان التي تعمل الشركة بها، مع مجموعة مميزة وحصرية من الباقات والتنسيقات والهدايا الرومانسية، ومحتوى مميز على مواقع التواصل الاجتماعي لجعل تجربة شراء الهدايا فريدة من نوعها في هذا اليوم.

وصرّحت فلاورد بأنها أرادت أن تعطي عملائها الفرصة لإرسال هدايا معبّرة بطريقة سلسة لمساعدتهم على الاحتفال والتعبير عن مشاعرهم لأحبائهم، سواءً كانوا مع بعض أو عن بعد، فلاورد تريد أن تشجع الجميع على التعبير عن حبّهم لشركائهم، أصدقائهم، وأهلهم بطريقتهم الخاصة.

تحتوي مجموعة فلاورد للفالنتاين على العديد من الهدايا والتنسيقات المختلفة، منها:

تنسيقة مميزة مصنوعة من الورود الحمراء الصغيرة لتعبّر عن حبك بطريقة كلاسيكية، ولكن ناعمة وهادئة.

الشيء الوحيد الأفضل من الورود الحمراء في يوم الفالنتاين هو باقة رائعة مصممة على شكل قلب مع عطر مميز للتعبير عن حبك.

تجمع هذه الهدية المنسقة بعناية بين الحلاوة، والفخامة والجمال في آنٍ واحد مع تنسيق مذهل من الورود الحمراء مع لمسة من زهرة الأوركيد البيضاء الأنيقة وقطع الشوكولاتة الصغيرة.

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

عن شركة فلاورد:

تأسست شركة فلاورد في عام 2017، وتعد الوجهة الأولى للورود والهدايا لجميع المناسبات في منطقة الشرق الأوسط. وتستورد فلاورد الورود من أفضل المزارع حول العالم التي يتم تنسيقها من قبل منسقي ورود متخصصين ومن ثم يتم توصيلها من خلال خدمة التوصيل الخاصة بالشركة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
10:00 AM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:32 AM

فلاورد تطلق حملة "حب بطريقتك" بمناسبة الفالنتاين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق حملة الفالنتاين بعنوان "حب بطريقتك" التي تهدف إلى تشجيع الناس على التعبير عن حبهم بطريقتهم المميزة.

ستمتد الحملة على مدار الأسبوعين قبل يوم الفالنتاين على جميع الوسائل الإعلامية بالإضافة إلى العديد من الفعاليات في البلدان التي تعمل الشركة بها، مع مجموعة مميزة وحصرية من الباقات والتنسيقات والهدايا الرومانسية، ومحتوى مميز على مواقع التواصل الاجتماعي لجعل تجربة شراء الهدايا فريدة من نوعها في هذا اليوم.

وصرّحت فلاورد بأنها أرادت أن تعطي عملائها الفرصة لإرسال هدايا معبّرة بطريقة سلسة لمساعدتهم على الاحتفال والتعبير عن مشاعرهم لأحبائهم، سواءً كانوا مع بعض أو عن بعد، فلاورد تريد أن تشجع الجميع على التعبير عن حبّهم لشركائهم، أصدقائهم، وأهلهم بطريقتهم الخاصة.

تحتوي مجموعة فلاورد للفالنتاين على العديد من الهدايا والتنسيقات المختلفة، منها:

تنسيقة مميزة مصنوعة من الورود الحمراء الصغيرة لتعبّر عن حبك بطريقة كلاسيكية، ولكن ناعمة وهادئة.

الشيء الوحيد الأفضل من الورود الحمراء في يوم الفالنتاين هو باقة رائعة مصممة على شكل قلب مع عطر مميز للتعبير عن حبك.

تجمع هذه الهدية المنسقة بعناية بين الحلاوة، والفخامة والجمال في آنٍ واحد مع تنسيق مذهل من الورود الحمراء مع لمسة من زهرة الأوركيد البيضاء الأنيقة وقطع الشوكولاتة الصغيرة.

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

عن شركة فلاورد:

تأسست شركة فلاورد في عام 2017، وتعد الوجهة الأولى للورود والهدايا لجميع المناسبات في منطقة الشرق الأوسط. وتستورد فلاورد الورود من أفضل المزارع حول العالم التي يتم تنسيقها من قبل منسقي ورود متخصصين ومن ثم يتم توصيلها من خلال خدمة التوصيل الخاصة بالشركة.

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