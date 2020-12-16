وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بين عبد الرزاق حمدالله وسلطان الغنام بعد أن تشابك الاثنان بالأيدي!

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بفوز النصر بهدفين نظيفين سجلهما أيمن يحيى ( د21 ) في شوط المباراة الأول وسامي النجعي في شوط المباراة الثاني ( د67 ).

صعد النصر للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على فريق الرائد بثنائية.

"النصر" يعبر "الرائد".. ويصعد لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين محمد السيّد سبق 2020-12-16 صعد النصر للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على فريق الرائد بثنائية. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بفوز النصر بهدفين نظيفين سجلهما أيمن يحيى ( د21 ) في شوط المباراة الأول وسامي النجعي في شوط المباراة الثاني ( د67 ). وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بين عبد الرزاق حمدالله وسلطان الغنام بعد أن تشابك الاثنان بالأيدي!

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442 10:35 PM

"النصر" يعبر "الرائد".. ويصعد لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عاد شيئاً من بريق الأصفر.. بهدفي أيمن يحيى و" النجعي "





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صعد النصر للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على فريق الرائد بثنائية.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بفوز النصر بهدفين نظيفين سجلهما أيمن يحيى ( د21 ) في شوط المباراة الأول وسامي النجعي في شوط المباراة الثاني ( د67 ).

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بين عبد الرزاق حمدالله وسلطان الغنام بعد أن تشابك الاثنان بالأيدي!