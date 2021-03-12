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صدور عدد من الأوامر الملكية

صدور عدد من الأوامر الملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدداً من الأوامر الملكية.

وينتظر أن تعلن القناة السعودية تفاصيلها بعد قليل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صدور عدد من الأوامر الملكية
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدداً من الأوامر الملكية.

وينتظر أن تعلن القناة السعودية تفاصيلها بعد قليل.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
03:24 PM
اخر تعديل
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
03:41 PM

صدور عدد من الأوامر الملكية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
23,874

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدداً من الأوامر الملكية.

وينتظر أن تعلن القناة السعودية تفاصيلها بعد قليل.

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38 مليار ..

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