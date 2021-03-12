صدور عدد من الأوامر الملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدداً من الأوامر الملكية.
وينتظر أن تعلن القناة السعودية تفاصيلها بعد قليل.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدداً من الأوامر الملكية.
وينتظر أن تعلن القناة السعودية تفاصيلها بعد قليل.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدداً من الأوامر الملكية.
وينتظر أن تعلن القناة السعودية تفاصيلها بعد قليل.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدداً من الأوامر الملكية.
وينتظر أن تعلن القناة السعودية تفاصيلها بعد قليل.