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النصر: "أنسيلمو اختار العالمي.. أنسيلمو نصراوي"

نجحت إدارة نادي النصر، اليوم الثلاثاء، في حسم صفقة انتقال البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لاعب نادي الوحدة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر النصر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أرفقه بعبارة "أنسيلمو اختار العالمي .. أنسيلمو نصراوي".

يُشار إلى أن البرازيلي صاحب الـ33 عامًا رفض البقاء مع الوحدة الهابط إلى دوري الدرجة الأولى، على الرغم من تبقي 3 أعوام في عقده مع الفريق.


وظل البرازيلي أنسيلمو محل تنافس إدارتي النصر والاتحاد، خلال اليومين الماضيين للفوز بخدماته مع تبقي ساعات قليلة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية إلا أن إدارة النادي العاصمي نجحت في الظفر بخدمات البرازيلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر: "أنسيلمو اختار العالمي.. أنسيلمو نصراوي"
سبق

نجحت إدارة نادي النصر، اليوم الثلاثاء، في حسم صفقة انتقال البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لاعب نادي الوحدة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر النصر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أرفقه بعبارة "أنسيلمو اختار العالمي .. أنسيلمو نصراوي".

يُشار إلى أن البرازيلي صاحب الـ33 عامًا رفض البقاء مع الوحدة الهابط إلى دوري الدرجة الأولى، على الرغم من تبقي 3 أعوام في عقده مع الفريق.


وظل البرازيلي أنسيلمو محل تنافس إدارتي النصر والاتحاد، خلال اليومين الماضيين للفوز بخدماته مع تبقي ساعات قليلة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية إلا أن إدارة النادي العاصمي نجحت في الظفر بخدمات البرازيلي.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
09:28 PM

النصر: "أنسيلمو اختار العالمي.. أنسيلمو نصراوي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت إدارة نادي النصر، اليوم الثلاثاء، في حسم صفقة انتقال البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لاعب نادي الوحدة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر النصر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أرفقه بعبارة "أنسيلمو اختار العالمي .. أنسيلمو نصراوي".

يُشار إلى أن البرازيلي صاحب الـ33 عامًا رفض البقاء مع الوحدة الهابط إلى دوري الدرجة الأولى، على الرغم من تبقي 3 أعوام في عقده مع الفريق.


وظل البرازيلي أنسيلمو محل تنافس إدارتي النصر والاتحاد، خلال اليومين الماضيين للفوز بخدماته مع تبقي ساعات قليلة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية إلا أن إدارة النادي العاصمي نجحت في الظفر بخدمات البرازيلي.

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